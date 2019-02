Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu scurt timp, „medicul cu 8 clase”, italianul Matteo Politi a ajuns la secția 4 a poliției din Capitala. Dupa el a adus un „arsenal” de obiecte de lux, mai exact, medicul importor s-a prezentat la audieri cu un troller extrem de valoros și cu o geanta pe masura.

- Apar noi informații despre „medicul cu 8 clase”, care opera fara sa fi avut macar liceul. Valet in Italia și chirurg in Romania, avea un comportament, in sala de operație, care a starnit suspiciuni intre asistente.

- Adriana Bahmuteanu a declarat ca l-a cunoscut pe italianul Matteo Politi care se dadea drept medic estetician englez, cand a participat la deschiderea unei clinici. Vedeta a povestit despre metoda lui ciudata de anesteziere. Un medic ATI relateaza despre cat a durat o operatie a italianului.

- Adriana Bahmuteanu a avut ocazia sa il cunoasca pe Matthew Mode, pe numele adevarat Matteo Politi, medicul cu opt clase care a profesat in Romania si a operat sute de persoane. In direct la Antena Stars, Adriana Bahmuteanu a povestit cum si-a dat seama ca este ceva in neregula atunci cand a participat…

- Matthew Mode, sau Matteo Politi, pe numele sau real, este barbatul care a provocat valuri de controverse, dupa ce s-a aflat ca realiza operații estetice, chiar daca avea doar opt clase absolvite și lucrase ca parcagiu.