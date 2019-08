Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de specialitate a Senatului Statelor Unite a decis. Noul ambasador al Romaniei, cel care il inlocuiește pe Hans Klemm, este Adrian Zuckerman. Avocat imobilar. De origine romana. Numit politic. Donator al viitoarei campanii a președintelui Trump. Și instantaneu el a devenit obiectul unui uriaș…

- Victor Ciorbea a trimis luni un comunicat oficial prin care anunța ca mandatul sau de Avocat al Poporului a incetat. Tot astazi, coaliția de guvernare a stabilit ca aceasta funcție va reveni ALDE. „Domnul Victor Ciorbea a inaintat, astazi, 24 iunie 2019, o adresa președinților Senatului și Camerei Deputaților,…

- Adrian Zuckerman, propus pentru postul de ambasador al SUA in Romania, este audiat joi de Comitetul pentru relatii externe al Senatului SUA. In declaratia de la inceputul audierii, Zuckerman s-a referit la potentialul Romaniei in domeniul militar si economic si a subliniat ca, in calitate de ambasador,…

- Adrian Zuckerman, avocatul propus de Donald Trump sa fie noul ambasador american în România, va fi audiat joi în comisia de politica externa a Senatului. Barbatul este nascut în România si a emigrat în Statele Unite, împreuna cu familia, la…

- Avocat de profesie, deputat independent și membru pana in anul 2017 in Comisia pentru mediu si echilibru ecologic și in Comisia pentru industrii si servicii, domnul Remus Borza a fost numit in funcția de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reforma si fiscalitate, activitatea…