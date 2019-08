Adrian Zuckerman, ambasador la București. ”În SUA lupta pentru România se ascute” Aceasta decizie prelungește practic mandatul lui Hans Klemm probabil pana la inchiderea anchetei privind disparițiile adolescentelor de la Caracal și consumarea viitoarelor alegeri prezidențiale din Romania. Pentru a obține amanarea senatorii Democrați au acceptat sa deblocheze votul referitor la alte nominalizari, printre care și cea de ambasador al SUA la ONU. Se poate deduce astfel cat valoreaza Romania pentru opozanții Președintelui Trump. Sa speram ca ea va valora la fel de mult și pentru acesta. Mingea este acum in curtea Casei Albe. De felul in care va fi jucata depinde… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

