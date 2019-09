Adrian Zuckerman a primit avizul Senatului american pentru postul de ambasador SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman a primit miercuri aviz de la Comisia pentru Relatii Externe a Senatului SUA pentru postul de ambasador la Bucuresti.



Anuntul a fost facut de Senatul american, pe pagina oficiala a institutiei.



Acum, Adrian Zuckerman trebuie sa treaca si de votul in plen.



A trecut mai bine de un an de cand presedintele Donald Trump a anuntat, in iulie 2018, pe cine are de gand sa trimita ca ambasador in Romania, fiind vorba despre Adrian Zuckerman, din New Jersey, care va fi ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite ale Americii in Romania.



