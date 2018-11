Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Consiliul Concurentei: Zona comertului a primit un impuls de la comertul online Tweet Print Mail Autor: Razvan Botea astazi, 00:07 8 Citește continuarea pezfcorporate.ro Citește și ZF Live: Administrarea proasta si comertul online distrug retailul stradal: „Daca…

- Adunarea Generala ordinara a Acționarilor Hidroelectrica va discuta in ședința din 19 decembrie aprobarea distribuirii sumei de 550 de milioane de lei sub forma de dividende, informeaza compania in convocatorul AGOA. Documentul invoca o adresa a Ministerului Energiei din 6 noiembrie, avand in anexa…

- Companii Paradoxul regenerabilelor: eolienele isi luau ieri energia pentru consumul propriu chiar de la carbunii poluanti. Preturile cresc Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Petrescu astazi, 15:00 62 Ieri in jurul orei 15:00, niciuna din cele 1.500 de turbine eoliene din…

- Burse - Fonduri mutuale Romgaz se incurca in calcule, investitorii sarbatoresc: plus 200 mil. lei intr-o saptamana. “Cred ca au gresit comunicatul prima data” Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 16:25 56 Romgaz (SNG), unul dintre cei mai mari producatori si furnizori de gaze naturale…

- Romania a castigat la tribunalul arbitral international de la Washington procesul cu Alpiq AG Elvetia, fiind respinse astfel pretentiile financiare fata de statul roman de circa 450 de milioane de dolari pentru denuntarea contractelor de vanzare-cumparare de energie a traderilor cu SPEEH Hidroelectrica.…

- Burse - Fonduri mutuale Transelectrica, chemata de statul roman sa umble la “pusculita”, la fel ca Transgaz, Romgaz si Nuclearelectrica. Suma este insa tinuta la secret Tweet Print Mail Autor: Liviu Popescu astazi, 17:03 13 Transelectrica (TEL), companie care detine monopolul natural pe…

- Companii Statul baga adanc mana in vistieria perlelor din energie, amenintandu-le investitiile, dar piata de capital aplauda: „Suntem placut surprinsi“ Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Petrescu astazi, 00:07 7 „Anuntarea unor dividende suplimentare, eveniment pe care…

- Facturile la curent ar putea scadea in viitor, anunta reprezentantii Ministerului Energiei. Si asta datorita energiei eoliene ale carei costuri au scazut semnificativ in ultimii ani. Concret, cetatenii nu vor mai fi nevoiti sa sustina viitoarele investitii din acest sector prin intermediul certificatelor…