- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, in sedinta de joi, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit,…

- Banca Nationala a Romaniei a respins o propunere de a pune capat disputei cu Guvernul pe tema taxei pe banci, ceea ce inseamna ca va mai dura ceva timp pana cand se va ajunge la o rezolvare, transmite Bloomberg, conform agerpres.ro. La finele anului trecut, Guvernul de la Bucuresti a stabilit,…

- Banca Nationala a Romaniei este deschisa la un dialog clar si onest, pentru clarificari, dar nu si pentru a crea mai multa confuzie, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, citat de Agerpres. "Invitaţia care a venit la BNR este semnată de domnul Zamfir (senatorul ALDE, daniel…

- ROBOR-ul ar urca la 6% sau la 7%, in cazul in care Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar interveni pe piata valutara si ar vinde valuta din rezerve, a explicat Adrian Vasilescu, consultantul de strategie al BNR, la Antena 3.

- Consilierul lui guvernatorului Mugur Isarescu, Adrian Vasilescu, susține ca aceasta scadere a leului in raport cu principalele monede a inceput, dupa ce Guvernul a dat celebra OUG pentru ”taxa pe lacomie”. Vasilescu susține ca BNR intervine pentru a ține cursul sub control pentru ca altfel euro ar…

- Guvernatorul Bancii Nationale iese de fiecare data si vorbeste public atunci cand apar riscuri ce pot schimba echilibrul in ceea ce priveste stabilitatea financiara si asta a facut si marti, cand a spus public punctul lui de vedere, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala…