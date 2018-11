Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Țuțuianu a declarat, luni, ca va ramane senator independent pana cand va epuiza caile de atac statutare din interiorul PSD dar și cele din justiție, susținand ca pana atunci va sta in spatele salii de plen, impreuna cu senatorul Emanuel Botnariu, iar timpul va arata ca vor fi din ce in ce mai…

- "Miercuri, in absenta mea, am pierdut sprijinul politic pentru functia de vicepresedinte al Senatului. Este un moment care ma obliga, in primul rand, sa va multumesc tuturor pentru colaborare si in al doilea rand sa va spun ca a fost o onoare pentru mine sa fac parte din conducerea acestei Camere,…

- Valeca a fost propus de grupul parlamentar PSD si ales cu 67 de voturi "pentru", sase "impotriva" si sase abtineri.Votul in plen a fost electronic."In sedintele Biroului permanent si Comitetului grupurilor parlamentare de astazi, grupul parlamentar PSD a prezentat solicitarea…

- Doina Ciocirlan, femeia in varsta de 53 de ani, salvata de pompieri cu autoscara, se pregatea sa plece in oraș, cand s-a petrecut explozia. Vorbise cu soțul ei la telefon și urmau sa plece la banca. Tocmai se pregatea sa se imbrace, cand s-a produs deflagrația. ”Nici n-am realizat ce se intampla. Am…

- Toni Grebla, instalat oficial secretar general al Guvernului. Decizia premierului Viorica Dancila a fost publicata in Monitorul Oficial, iar acesta o inlocuiește pe Andreea Lambru, de la ALDE, care a fost numita secretar general adjunct al Executivului. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik Fostul jduecator…

- Social-democrații susțin ca doar așa nu ar mai avea suspiciuni cu privire la implicarea ofițerilor serviciilor in Justiție și Politica. Propunerea nu este noua. Inca din 2016, cand judecatorii constituționali au decis ca SRI nu mai poate face interceptari pentru procurori, ci doar poate pune logistica…