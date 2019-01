"Am ajuns la concluzia ca demersul judiciar nu are niciun fel de eficiența. Sa termin un litigiu peste doi ani inseamna o pierdere de vreme și acest lucru ma va costa pe mine, dar poate costa și viața politica locala. A doua chestiune. Pot sa ma judec doi ani și sa dau tot de Dragnea la PSD și atunci rezultatul unui asemenea demers sa fie zero. A treia chestiune. Raman in politica dambovițeana și naționala. Voi construi o alternativa la PSD și sper sa schimb fundamental lucrurile in ceea ce privește echilibrele politice in județul Dambovița și nu numai. Ultima subliniere pe care vreau sa o…