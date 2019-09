Stiri pe aceeasi tema

- Cum se va prezenta Pro Romania la motiunea de cenzura? Cu votul la vedere, in favoarea acesteia, dar si cu gandul de a face un guvern cu cei de la PSD, a declarat Adrian Tutuianu, vicepresedinte al Pro Romania, la Timisoara. Pro Romania e gata sa voteze „pro” la asteptata motiune de cenzura pregatita…

- Asa cum era de asteptat, decizia CCR il obliga pe presedinte sa numeasca ministri propusi de primul ministru, dar in acelasi timp il obliga si pe premier sa mearga in fata parlamentului pentru validarea guvernului din moment ce i s-a schimbat structura politica. Cine a castigat si cine a pierdut? Luptele…

- Pro Romania va sustine motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, a declarat joi, la Brasov, senatorul Adrian Tutuianu, vicepresedinte al formatiunii politice."Pro Romania va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Viorica Dancila. Ne intereseaza mai putin textul ei, ci sa…

- ,,Pro Romania va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Viorica Dancila. Ne intereseaza mai putin textul ei, ci sa ajungem la o solutie constitutionala legat de functionarea guvernului. In al doilea rand, suntem interesati ca, dupa ce motiunea de cenzura va fi trecut prin Parlament, sa…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu face apel la colegii din Opozitie sa sustina motiunea de cenzura. ”Nu mai e timp nici de balet, nu mai este timp nici de punctat electoral pe la colturi, motiunea de cenzura trebuie votata”, a declarat, la RFI, Gorghiu.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca…

- "Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura. Orban a spus ca urmeaza sa aiba discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile.Citește și: Incepe furtuna in Parlament: primul…

- Partidul de guvernamant este umar la umar in Parlament cu formațiunile care vor rasturnarea Guvernului și nicio tabara nu are majoritate fara parlamentarii Pro Romania conduși de Victor Ponta.PSD a ramas minoritar in Parlament dupa ieșirea ALDE de la guvernare și liberalii pregatesc o moțiune…