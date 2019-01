Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Țuțuianu, exclus recent din PSD, a anunțat, luni, la Bacau, la o conferința de presa la care participa alaturi de Victor Ponta, ca se inscrie in Pro Romania, partid al carui președinte este fostul premier."Noi am luat o decizie la nivel national, alegeri facem dupa 26 mai, atunci o…

- Senatorul independent Adrian Tutuianu a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca va construi o alternativa la PSD. Fostul presedinte al PSD Dambovita a lansat totodata atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, dar si la adresa Rovanei Plumb. S-a vorbit ca ar intra in Pro Romania, insa acesta…

- "PSD nu mai merge in directia care trebuie, este departe de oameni. Partidul este confiscat in momentul de fata, incapabil sa reactioneze la semnalele pe care le primeste din interior. Prima dovada consta in faptul ca aceia care incearca sa atraga atentia asupra problemelor cu care se confrunta PSD…

- Senatorul PSD Niculae Badalau il critica pe Adrian Tutuianu, recent exclus din partid, si ii transmite ca ar trebui sa isi revizuiasca comportamentul fata de colegi. Intrebat daca Adrian...

- ”Eu cred ca se va incheia. Chestiunea cu puciul se incheie, cred ca Liviu Dragnea, care nu a pierdut nicio batalie politica, iși va recapata partidul. Acum ca o sa taie un cap, doua sau niciunul, o sa vedem ce se intampla. Și cred ca apariția unui inamic exterior partidului ar putea sa il ajute”…

- Senatorul PSD, Adrian Țuțuianu, a declarat, dupa ce forul superior al Parlamentului a adoptat legea privind declasificarea deciziei CSAT 17/2005 privind combaterea corupției, ca se așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa o retrimita la reexaminare sau sa fie ataca la CCR de catre Opoziție.Țuțuianu…