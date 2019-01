Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru vineri, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Pe ordinea de zi sunt solicitarile ministrului Apararii privind unele schimbari in conducerea Armatei Romane.

- „Se pare ca orice loc as ocupa deranjez, asa ca se face orice pentru linistea domnului Dragnea. Si acest «orice» trebuie luat in serios, pentru ca nu este o figura de stil. E realitatea ultimului an in care am fost transformat intr-o tinta vie. Prima oara m-au inlocuit de la conducerea Comisiei comune…

- Adrian Țuțuianu, care a fost exclus recent din PSD, a anuntat, vineri, ca a fost inlocuit din funcția de membru al comisiei juridice din Senat. „Se pare ca orice loc aș ocupa deranjez, așa ca se face orice pentru liniștea domnului Dragnea”, afirma Țuțuianu. „La cererea grupului de senatori al PSD, am…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va incepe adevaratul razboi cu Gabriela Firea si restul "pucistilor" din PSD. Excluderile lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu au fost doar aperitivul, pentru ca felul principal urmeaza in viitorul Comitet Executiv. Surse sustin ca Liviu Dragnea i-ar putea schimba din…

- Recentul eveniment sangeros de la Thousand Oaks, Ventura County, California a readus in atentia comunitatii mondiale problema dureroasa cu care se confrunta stiinta medicala (in special in ultimele doua decenii, imediat dupa Razboiul din Golf, continuata cu oroarea nesfarsita din Afganistan, dar inceputa…

- Fie ca sunt excluși, fie ca sunt inca in partid, contestatarii lui Liviu Dragnea insista. In timp ce Adrian Țuțuianu se declara pregatit pentru un razboi de uzura, Gabriela Firea il avertizeaza pe șeful PSD ca poate sa ii ia funcțiile, dar ca nu o poate scoate din inima...

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, susține ca și daca va fi exclus din PSD, in ședința Comitetului Executiv, el va ramane membru al PSD pentru ca are sprijinul organizației de Dambovița. Astfel, Țuțuianu se va folosi de statutul PSD, care prevede ca excluderea unui membru se poate face…

- Scandalul din PSD continua, iar la urmatorul Comitet Executiv se anunța o situație exploziva. Liviu Dragnea și mai mulți lideri ai PSD din teritoriu ar urmari excluderea lui Adrian Țuțuianu din partid, pentru stenogramele compromițatoare. Citește și: Detaliul BOMBA din ordonanța de clasare…