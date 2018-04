Stiri pe aceeasi tema

- PSD planuiește sa îl îndeparteze pe Mugur Isarescu de la șefia BNR. Informația, oferita sâmbata de jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan este confirmata acum și de senatorul PNL Florin Cîțu.

- Rareș Bogdan a comentat, vineri seara, la Realitatea TV, desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA. Din prima lectura a documentului, precum și din reacțiile liderilor social-democrați se poate spune ca lucrurile au fost mult exagerate de propaganda PSD, considera Rareș Bogdan."Nu mi…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a publicat joi seara fragmente din jurnalul secret ținut de Elena Udrea și inmanat acestuia. In cele 8 pagini publicate din jurnalul Elenei Udrea se menționeaza și numele a mai multor jurnaliști care erau apropriați de fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea. Aceștia sunt…

- Actul normativ pentru modificarea art. 84 alin. (3) din Legea educației naționale nr.1/2011, inițiat de mine și de colegii mei social-democrați reglementeaza transportul pentru elevii din invațamantul preuniversitar. Astfel, elevilor care nu sunt școlarizați in localitatea de domiciliu li se deconteaza …

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, lanseaza o adevarata bomba pentru oficialii din cadrul Bancii Naționale a Romaniei. Zamfir a depus un proiect de lege prin care membrii Consiliului de administrație al BNR și personalul acesteia sa raspunda penal sau civil, daca nu iși exercita corect atribuțiile de…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a venit cu precizari pe marginea proiectelor votate in comisiile din Senat pe tema Legii leasing-ului și a prevederilor privind eliminarea titlului executoriu la contractele de credit pentru consumatori. ”1. La legea leasing-ului am modificat articolul care reglementeaza…

- Realizatorul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, Rares Bogdan, a avut o interventie la Realitatea TV, vorbind despre retinerea fostului presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy.

- Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, reactioneaza dupa ce Dan Voiculescu l-a acuzat ca ar avea relatii cu persoane din conducerea SRI. Jurnalistul face trimitere la cercetari sociologice care ar arata ca se afla pe locul trei in topul increderii romanilor,…

- Ani de zile a predat și a salvat vieți in zilele grele de garda, dar ieșit la pensie, profesorul universitar doctor Alexandru Oproiu a primit o suma insignifianta. Viața de medic in Romania nu este deloc una ușoara și nici una rasplatita pe masura. Este și cazul profesorului universitar doctor Alexandru…

- Jurnalistul Ion Cristoiu l-a atacat pe jurnalistul Realitatea TV, Rareș Bogdan, și i-a spus ca vorbește de anticorupție, asta in timp ce manca la anumite restaurante pe gratis. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Rareș Bogdan a izbucnit in ras cand a auzit acuzațiile lui Cristoiu, dar a ținut…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au stabilit, miercuri suspendarea din funcție pentru șase luni de zile a judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Decizia de miercuri a fost luata cu in…

- Liviu Dragnea lanseaza un nou atac fara precedent la adresa unor jurnalisti. Chiar daca nu i-a pronuntat numele, seful PSD s-a referit la moderatorul Jocuri de Putere de la Realitatea TV, Rares Bogdan. cei de la Realitatea nu au putut avea studio la Congresul PSD si au facut emisiune de afara.Citește…

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegati social-democrati din intreaga tara si-au exprimat votul si au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie presedintele executiv al…

- Simbata, 10 martie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti, la Sala Palatului, Congresul Extraordinar al PSD. In afara Salii Palatului, prin Rareș Bogdan, Realitatea tv a regizat un scandal de maidan, transmis in direct, avind drept scop vadit bruierea prin galagie de Strada a Congresului.

- Ramane exact cum a fost. Primarii si politicienii pot numi persoane care sa conduca institutii in regim de interimat, pe o perioada de timp nelimitata. Senatorul USR Timis, Nicu Falcoi, a incercat sa schimbe legea privind numirile in functii de conducere, limitand durata cu care pot fi prelungite astfel…

- Magistrații Secției pentru Judecatori din CSM au dezbatut, miercuri cazul judecatoarei Tribunalului București, Mariana Moncea, cea care de șapte ani are in lucru dosarul insolvenței postului de televiziune Realitatea. Șecția a luat miercuri in discuție raportul Inspecției Judiciare in cazul magistratului…

- Magistrații Tribunalului Brașov au respins contestatia formulata de SIGNATURE REAL ESTATE SRL, prin administratorul Horia Palasan, impotriva cererilor de deschidere a procedurii insolventei. „In baza art. 72 alin.6 din Legea nr. 85/2014, constata ca debitoarea este in stare de insolventa si in consecinta…

- Propunerea legislativa este asumata de parlamentarii membri sau fosti membri ai Comisiei SRI si are ca motivare faptul ca „evaluarea amenintarii teroriste la adresa Romaniei a evidentiat o schimbare de paradigma prin trecerea de la o amenintare generica la una punctuala". Proiectul legislativ…

- Consiliul Național al Audiovizualului a decis sa sanctioneze postul Realitatea TV cu amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea legislatiei audiovizualului. Doua dintre aceste sancțiuni au fost dictate pentru emisiunea ”Jocuri de Putere”, moderata de Rareș Bogdan. Citește și: Curtea Constituționala…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Intrebat daca PSD ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, președintele PSD a declarat:„Categoric, nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa". Acesta a refuzat,…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale, transmite Agerpres.

- Senatorul PNL Cristian Chirtes a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca formatiunea sa a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, intrucat aceasta nu este un act de reglementare a unor…

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- O noua inregistrare a discutiilor purtate de procurorul DNA Mircea Negulescu si Vlad Cosma, a fost publicata, marti, in cadrul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, si arata cum incerca fostul tanar deputat sa-l compromita pe magistratul din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie de la Ploiesti.…

- Avocat de profesie, mediator – Dorin Badulescu, in prezent senator din partea PMP Buzau a oferit “o gura de aer” mediatorilor, prin amendamentele depuse personal la Legea privind protectia victimelor infractiunilor care propunea modificari si ale Legii 192/2006 pe subiectul medierii in materie penala.

- Senatorul PNL Carmen Harau, prezenta in platourile televiziunilor care dezbat scandalul zilei, aduce acuzații grave ministrului muncii, doamna Olguța Vasilescu, pentru autismul și aroganța de care a dat dovada atunci cand s-a dezbatut legea salarizarii in Parlament: „Zilele acestea avem dovada…

- Rareș Bogdan, realizatorul emisiunii „Jocuri de putere” de la Realitatea TV, comenteaza atacul lansat de Ion Iliescu la adresa lui Liviu Dragnea pe tema renunțarii la serviciile SPP. Potrivit jurnalistului, greșeala fatala a lui Dragnea ar fi fost inlaturarea Ecaterinei Andronescu.„Foarte…

- "In data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea ,, Jocuri de putere " din data de 10-01-2017. Prin declaratia in cauza am dorit sa-mi exprim doar punctul de vedere cu privire…

- Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase, Florin Iordache si Carmen Mihalcescu, pentru posturile de secretar - Georgian Pop si Mircea Draghici, iar pentru postul de chestor - Marcel Ciolacu, a precizat Liviu Dragnea, miercuri. [citeste…

- Danut Andrusca a preluat in cursul acestei dimineti mandatul de ministru al Economiei de la fostul titular, Gheorghe Simon, la sediul institutiei. 'In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea…

- Cancelaria de Stat solicita Consiliului municipal Balți abrogarea deciziilor de inițiere și desfașurare a referendumului de revocare din funcție a primarului orașului, Renato Usatîi. Potrivit unei notificari remisa de catre Oficiul teritorial Balți al Cancelarie de…

- Legea insolventei se modifica odata cu noul guvern. Astfel, o firma nu va putea ramane in faliment mai mult de 2 ani sau daca nu isi respecta planul de conformare pe o perioada mai mare de 6 luni, se arata in programul de guvernare propus de premierul desemnat Viorica Dancila. In plus, se doreste si…

- Procurorii DNA s-a opus în instanța insolvenței Tel Drum, informeaza Realitatea TV. Procurorii anticoruptie au mers la Tribunalul Bucuresti si au cerut judecatorilor ca, pentru cel putin 60 de zile de acum înainte, sa blocheze intrarea în

- Interventie furibunda a jurnalistului Rares Bogdan in direct la Realitatea TV. Acesta 'a dat de pamant' pur si simplu cu cei din PSD-ALDE, dar nu l-a iertat nici pe Liviu Dragnea. Jurnalistul de la Realitatea TV spune ca doar politica celor de la PSD i-a scos pe protestatari pe strazile Romaniei,…

- 5.000 de oameni au protestat la Bucuresti, pentru Realitatea TV. Ba nu, 8.000 pentru Realitatea si 15.000 pentru Digi 24. In total, 33.000, caci de pe ecranul lui Rares Bogdan au mai plecat 10.000. Din alea 8.000, evident. Dupa numai o ora, erau 20.000 la Bucuresti, cu tot cu aia 7.000 din Sibiu. Si…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da „lovitura fatala” economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017.

- Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata cu apel in sapte zile de la comunicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Potrivit datelor oficiale, creditoarea Enel Energie SA, in contradictoriu cu debitoarea Latora INT. SRL a investit judecatorul sindic cu solutionarea cererii de deschidere…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - Realitatea TV - amenda de 20.000 de lei pentru incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Timp de 8 ore stema Romaniei a fost acoperita, cea ce poate echivalat cu o…

- O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD, avertizeaza fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, care crede ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern. Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a scris, sambata, pe pagina…

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene. De asemenea, aceeasi solicitare…

- Legea 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice a intrat in vigoare, dupa amanari succesive la data de 1 ianuarie 2018. 1. Cine poate uza de aceasta procedura? Legea falimentului personal se aplica debitorului, persoana fizica, ale carui obligatii nu rezulta din exploatarea de catre…

- Inca o lege bine intentionata, transformata in maculatura inutila. Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, aceleasi din urma cu doi ani, cand a fost pentru prima data amanata.…

- Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale, a anuntat luni cea mai mare casa de insolventa din Romania, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Avocatul lui Mazare RUPE TACEREA: Ce…

- Legea insolventei persoanelor fizice intrata in vigoare la inceputul anului este greu de aplicat in conditiile in care inca nu au fost constituite comisiile de insolventa la nivel local si nu a fost publicata lista specialistilor autorizati pentru acest tip de procedura, spun specialistii CITR,…

- Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni in jurul pranzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe Simon. Pe de alta parte, Comitetul Executiv National al PSD se reuneste luni, la ora 14,00, la sediul partidului din Kiseleff. La aceasta…

- Presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan, si senatorul PSD Adrian Tutuianu au venit luni la Palatul Victoria pentru a discuta cu premierul Mihai Tudose. Totodata, la Palatul Victoria au ajuns luni în jurul prânzului si ministrul Transporturilor, Felix Stroe, si ministrul Economiei, Gheorghe…

- Intarzierea cu doi ani a aplicarii acestei legi, initiata de deputata PSD Ana Birchall, este cauzata de faptul ca este vorba de un act normativ foarte stufos si care implica o mare birocratie. Astfel, Ministerul Economiei a publicat, inca de la inceputul lui 2016, "Planul de acțiune al implementarii…