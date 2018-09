”In ultimele zile, am constatat, cu neplacuta surprindere, faptul ca demersul privind scrisoarea adresata membrilor Comitetului Executiv (CEX) al Partidului Social Democrat (PSD) a generat din partea unor persoane reacții numeroase. Unele dintre ele au proferat, in spațiul public, diverse acuzații, cea mai aberanta și frizand ridicolul fiind cea a deputatului Catalin Radulescu, numit de […] Articolul Adrian Țuțuianu (PSD): ”Pentru gravele prejudicii de imagine aduse de domnul Catalin Radulescu imi rezerv dreptul de a-l acționa in judecata” apare prima data in AM Press .