- Vot in CEx-ul PSD pentru excluderea lui Adrian Țuțuianu. Social-democrații au votat pentru excluderea din partid a liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, dar și a secretarului general al PSD, Marian...

- In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat excluderea liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu și secretarului general al PSD, Marian Neacșu, din partid.Cei doi sunt acuzați ca fac parte din grupul ”puciștilor” și au facut jocuri pentru debarcarea lui Liviu Dragnea și a Guvernului.…

- Contestatarii din PSD s-au prezentat, luni, la sedinta conducerii PSD in care se ia in discutie excluderea din partid a mai multor lideri importanti. Unii social-democrati vor sanctionarea lui Adrian Tutuianu, dar si a lui Ion Mocioalca si Marian Neacsu, cativa dintre cei care au cerut demisia lui Liviu…

- Adrian Tutuianu are sprijin pentru a ramane in PSD, dupa cum o spune chiar el, inainte de Comitetul Executiv, in care, potrivit informatiilor Digi24, el si Marian Neacsu ar urma sa fie exclusi din partid. In plus, insusi Liviu Dragnea a confirmat...

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca nu va pleca din PSD, chiar daca va fi dat afara de presedintele partidului, si a adaugat ca are sprijinul colegilor din organizatia Dambovita si celor care au semnat scrisoarea impotriva lui Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca este adevarat ca va…

- Intrebat la Parlament daca este adevarat ca va fi dat afara din PSD de Liviu Dragnea la Comitetul Executiv de luni, alaturi de Marian Neacsu, Tutuianu a aratat ca nu stie despre acest lucru. Daca va fi exclus, Tutuianu spune ca nu va pleca din PSD: "Sigur ca am sprijinul colegilor si raman membru…

- Foarte multi lideri PSD sunt nemulțumiți de poziția lui Adrian Tutuianu, transmite Romania TV. Peste doua saptamani ar urma sa fie o noua sedinta CEXn a PSD, iar atunci liderii PSD vor propune excluderea din PSD a fostului ministru.De asemenea, presedintele partidului, Liviu Dragnea, se…

- O noua inregistrare cu Adrian Tutuianu a fost difuzata de Romania Tv, miercuri seara, liderul PSD Dambovita afirmand ca in discutiile din Comitetul Executiv al PSD a avut un schimb de replici cu Lia Olguta Vasilescu si cu Claudiu Manda.