- Vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu le explica primarilor din Dambovița, potrivit unei inregistrari publicata vineri de un post local de televiziune din Targoviște, ca o sa-l cheme pe șeful Poliției sa-i ceara explicații despre anumite dosare penale in care victime sunt edilii PSD din județ.Citește…

- Gazeta Damboviței a primit in urma unui material de presa in care atragea atenția asupra unei acțiuni de panda a Post-ul DAMBOVIȚA: Șeful poliției rutiere recomanda haituirea jurnaliștilor in trafic! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O inregistrate a fost publicata, marti, de Romania Tv,in care Adrian Tutuianu spune ca PSD e "un partid de maimute", deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea sa o propuna premier pe Sevil Shhaideh.In replica senatorul PSD a spus, la acelasi post de televiziune, ca afirmatiile au fost scoase din context.

- Vicepresedintele Senatului, Adrian Tutuianu, presedinte al PSD Dambovita a votat, sambata, la Targoviste, si a declarat ca s-a exprimat pentru normalitate, pentru pastrarea filonului crestin al familiei. ''M-am prezentat la vot pentru ca e o datorie cetateneasca, nu am lipsit niciodata de la…

- Dambovițeni sunt așteptați la vot . Cele 432 de secții de votare de la nivelul județului Dambovița s-au deschis sambata, la ora 07.00, 428.940 de dambovițeni sunt așteptați la urne, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei.Cetațenii sunt chemați sa raspuna cu „Da”…

- Autoritatile municipiului Targoviste , conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita, parlamentarii Claudia Gilia si Adrian Tutuianu, sefi de institutii deconcentrate , pastreaza cu sfintenie traditia, ca in fiecare an, si au participat la deschiderea anului școlar, fiind in mijlocul elevilor…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, la Targoviste, ca protestul de vineri trebuie asumat, ca partidele de Opozitie, in special PNL si USR, sunt organizatorii adevarati, iar diaspora este doar invocata. ''Este dreptul oricarui cetatean sa protesteze si sa ceara…

