- "Cand am folosit acea expresie (n.r. - PSD, un partid de maimute), am folosit-o ca o tusa care sa arate ridicolul situatiei si ma includ si eu in categoria celor care s-au comportat in acel fel (...). Am explicat aseara, intr-o interventie telefonica, ca sunt lucruri pe care eu le-am spus in intalnirile…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, miercuri, in legatura cu criticile vicepresedintelui PSD Adrian Tutuianu la adresa ministrului Economiei, Danut Andrusca, ca PSD este un partid deschis, democratic, unde exista puncte de vedere, optiuni. Intrebata daca se impune…

- Deputatii voteaza, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului ministrului Economiei. Potrivit unor inregistrari aparute in spatiul public, Adrian Tutuianu (vicepresedinte PSD) considera ca Andrusca e „cel mai idiot ministru“ si ca singura legatura cu economia a acestuia e…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune, conform unor fragmente din inregistrari prezentate marti seara de Romania TV, ca PSD s-a comportat precum „un partid de maimute”, deoarece a acceptat ca Liviu Dragnea sa o propuna premier pe Sevil Shhaideh, califica drept ”o tragedie” calitatea Guvernului,…

- Disidentii din PSD nu renunta la razboiul cu Liviu Dragnea. Robert Negoita si Gabriela Firea l-au ironizat pe liderul PSD dupa rezultatele de la referendum, iar Adrian Tutuianu prezinta din nou un sondaj care al descalifica pe liderul social-democratilor, conform unei inregistrari prezentate in exclusivitate…

- Senatorul PNL Florin Cîtu a anuntat ca îl va da în judecata pe ministrul Economiei, Danut Andrusca, pentru ca acesta a declarat ca liberalul a condus "un atac speculativ" împotriva leului