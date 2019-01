Stiri pe aceeasi tema

- ''Faptul ca Olguta Vasilescu nu a fost numita ministrul Transporturilor este o situatie care ii convine de minune lui Liviu Dragnea. Explic putin. Olguta Vasilescu, dincolo de simpatiile si antipatiile dintre mine si ea, face parte din categoria liderilor PSD cu o imagine buna. Liviu Dragnea nu suporta…

- Presedintele Klaus Iohannis a acceptat joi demisia ministrului Dezvoltarii, Paul Stanescu, si a ministrului Transporturilor, Lucian Sova. Decizia vine in contextul in care CCR a hotarat ca seful statului nu poate bloca o remaniere guvernamentala.

- Un scandal a avut loc, joi, intr-un cimitir din judetul Dambovita.Politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni au fost sesizati de catre un preot cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in incinta cimitirului din Moreni, a fost agresat verbal de doua persoane. Un echipaj de…

- Social-democratii il reclama din nou pe Kaus Iohannis la Curtea Constitutionala. Decizia a fost comunicata de premierul Viorica Dancila, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea. Motivul ar fi refuzul presedintelui de a a acepta nominalizarile PSD pentru ministerul Transporturilor si cel al Dezvoltarii. Iohannis…

- Lucian Șova, ministrul demisionar al Transporturilor, susține ca ocupa inca aceasta functie, facand apel la cei care spun ca ministerul este blocat incepand de astazi."Eu sunt ministrul Transporturilor. Fac un apel la toti cei care dezbat acest subiecte in spatiul public. Orice afirmatie din…

- Liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, discuta, la momentul transmiterii stirii, despre remanierea ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa ia o decizie in acest sens.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, la Parlament, dupa ședința CExN al partidului, ca social-democrații așteapta demisiile de onoare ale ministrului Dezvoltarii, Paul Stanescu, și ministrului Transporturilor, Lucian Șova.„Comitetul Executiv National asteapta de la cei doi…

- Liderii PSD s-au reunit in sedinta pentru a stabili noile propuneri pe care i le vor trimite lui Klaus Iohannis. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca l-a invitat pe ministrul...