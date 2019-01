Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte PSD Adrian Țuțuianu, exclus din partid, a declarat luni ca are oferte inclusiv de la un partid aflat la guvernare, in condițiile in care singura formațiune din coaliție in afara partidului social-democrat este ALDE.„Trebuie sa iau o decizie (...) am discutat cu unele…

- Senatorul Adrian Tutuianu a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Targoviste, ca faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a numit-o pe Lia Olgula Vasilescu la ministerul Transporturilor este „o situatie care ii convine de minune lui Liviu Dragnea”.

- „OFSD face apel la pace politica, asa cum a facut si premierul Viorica Dancila, pentru a avea in urmatoarele sase luni o presedintie a Consiliului UE de succes. Nu exista nicio emotie in ceea ce priveste eventuala motiune de cenzura. PSD, prin vocea femeilor social-democrate, spune cu responsabilitate…

- "Avem un dialog cu presedintele. (...) A fost o intalnire a mea cu domnia sa", a afirmat Barna, la Palatul Parlamentului, precizand ca discutia a fost despre "situatia actuala, perspectivele unei motiuni de cenzura, elementele firesti de discutat in momentul de fata". El a spus ca intalnirea a avut…

- Senatorul Adrian Țuțuianu a declarat, miercuri, referitor la criticile aduse de președintele Klaus Iohannis liderului PSD Liviu Dragnea, ca este o disputa politica intre cei doi, dar ca „plimbatul cu valizele” este o treaba de oameni neserioși.„Este o disputa politica. Eu cred ca ar fi trebuit…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat luni, referindu-se la excluderile din Partidul Social Democrat, ca "acum este prea mult", Marian Neacsu fiind "una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica" liderul social-democrat, Liviu Dragnea, informeaza Agerpres."Acum…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a afirmat luni, referindu-se la excluderile din Partidul Social Democrat, ca "acum este prea mult", Marian Neacsu fiind "una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica" liderul social-democrat, Liviu Dragnea. "Acum cred ca este…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a afirmat luni, referindu-se la excluderile din Partidul Social Democrat, ca "acum este prea mult", Marian Neacsu fiind "una dintre cele mai importante persoane pe care s-a sprijinit in cariera lui politica" liderul social-democrat, Liviu Dragnea. "Acum cred ca este…