"E un moment dificil pe care il anticipam. Cred ca e o greșeala majora și decizia de azi nu face altceva decat sa arate ca in PSD e sancționat delictul de opinie. Eu m-am exprimat in interiorul partidului. Nu am vazut sa condamne cineva faptul ca un om e inregistrat in PSD de oameni interesați sa strice lucrurile intr-o organizație. Nu mi-am propus niciodata sa ascund lucrurile care nu merg. Cred ca partidul se indreapta intr-o direcție greșita. Ramane ca timpul sa arate daca noi am avut dreptate sau cei care au votat azi pentru excluderea noastra. Sunt caile statutare, Comisia de etica, Congres…