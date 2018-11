Senatorul exclus din PSD, Adrian Țuțuianu, a declarat pentru DC News, ca este posibil ca la inceputul lunii decembrie sa afle daca va fi reprimit in PSD.

Avand in vedere faptul ca din punct de vedere juridic, cea mai rapida cale de a obține reintoarcerea sa in PSD este prin decizia unei instanțe sub forma unei ordonanțe președințiale, Adrian Tuțuianu a recurs și la aceasta metoda, pe langa cea de a solicita convocarea congresului partidului.

"In ceea ce ma privește, am facut contestație la congresul partidului. Am inregistrat-o saptamana trecuta. Estimez ca va fi un congres in…