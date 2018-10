Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Dambovita. Adrian Tutuianu, a declarat luni ca in continuare sunt nemultumiti in partid, chiar daca a fost un vot masiv pentru Liviu Dragnea, sustinand ca a avut discutii cu mai multi colegi parlamentari.

- În urma apariției mai multor înregistrari în care senatorul Adrian Țuțuianu îi critica pe mai mulți miniștri, dar și pe liderul Liviu Dragnea, primarii Partidului Social Democrat din județul Dâmbovita au semnat o

- Iata conținutul scrisorii: "Primarii Partidului Social Democrat din județul Dambovita, alaturi de conducerea Consiliului Judetean, luand act de declarațiile liderilor centrali ai partidului, precum și de apariția in presa centrala a unor discuții care au avut loc in cadrul Organizației PSD…

- Dupa cum știm președintele PSD Dambovița , senatorul Adrian Țuțuianu este subiectul ce ține capul de afiș in aceste zile in presa centrala și asta dupa ce au aparut inregistrari de la ședințele de partid ale PSD Dambovița, in cadrul carora președintele Adrian Țuțuianu face o serie de remarci la adresa…

- PSD Dambovita a anunțat vineri, printr-o scrisoare deschisa, ca il sustine pe presedintele organizatiei, senatorul Adrian Tutuianu si ca se delimiteaza de cei care au inregistrat discutii din interiorul sedintelor de partid.

- In urma aparitiei mai multor inregistrari in care senatorul Adrian Tutuianu ii critica pe mai multi ministri, dar si pe liderul Liviu Dragnea, primarii PSD din judetul Dambovita au semnat o scrisoare deschisa de sustinere.

- Senatorul Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, a avut mandat din partea organizatiei judetene PSD Dambovita pentru demersul sau politic, a afirmat, miercuri, presedintele PSD Targoviste, Cristian Stan. ''Demersul public…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a precizat, luni, intr-un comunicat de presa, ca gestul primarului PSD din Pucioasa care a anuntat ca a semnat petitia ''Fara Penali in functii publice'' este inacceptabil si va fi analizat in forurile statutare a le partidului.''Actiunea…