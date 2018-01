Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu are un mesaj transant pentru presedintele PSD Liviu Drganea: „Nu sunt de acord sa sacrificam partidul si guvernarea pentru rafuielile si ambitiile personale ale unor lideri!“. Tutuianu, aflat la cutite cu Dragnea, sustine ca demisia premierului sau o noua motiune de cenzura…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc considera ca premierul trebuie sa aiba o mare libertate in a-si forma echipa guvernamentala pentru a putea duce la bun sfarsit un program de guvernare asumat politic, intrucat el este cel care raspunde in fata Parlamentului impreuna cu membrii Cabinetului de eventuale…

- Tensiunea in interiorul PSD și al Guvernului ajunge la paroxism, dupa ce premierul și ministrul de Interne s-au acuzat reciproc de minciuna. Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca el inca mai crede intr-o revenire la normal a situației, dar arata ca in caz…

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca refuzul premierului Mihai Tudose de a-l demite pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu, la solicitarea ministrului de Interne, da startul insubordonarii funcționarilor, care nu vor mai lua in seama deciziile miniștrilor, daca simt ca au protecție politica…

- Totul a pornit cica de la o intrunire pe care ar fi convocat-o cativa parlamentari de Iasi ai partidoiului, care si-au chemat acolo colegii sa stabileasca ce ar fi de facut in rezbelul fratricid dintre Dragnea si Tudose si pe cine ar fi mai avantajos si mai cu mot sa sustina. Evident ca a fost invitat,…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- In plina iarna, ce-i drept cu temperaturi destul de ridicate pentru perioada in care ne aflam, a inflorit liliacul. Planta inflorita se afla in curtea unui gospodar din satul Trestia, comuna Dumitresti si se pare ca este un fenomen destul de ciudat, pentru ca in mod normal, acesta…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, marti, la cel de-al 14-lea flashmob in fata sediului PSD Sibiu. Fara sa scoata un sunet, protestatarii au stat 15 minute in zona pe care au denumit-o ”libera de coruptie” si au indreptat lanternele telefoanelor mobile catre sediul PSD Sibiu.Protestul…

- PSD se gasește in pragul unei decizii legate de remanierea guvernamentala și, pentru a tranșa lucrurile, va fi convocat Comitetul Executiv Național. Firește ca pana atunci lucrurile se dezbat in culise, iar Dragnea, urmat, se pare, de Tudose, raman cei care decid. Fiecare, conform unor surse, dorește…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Senatorii voteaza azi modificarea organizarii si functionarii CSM Senatorul PSD, Serban Nicolae. Foto: Arhiva. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 317 din 2004, privind organizarea si functionarea CSM, va continua în sedinta plenului…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu considera ca modificarea Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii este necesara pentru ca aceasta institutie "nu si-a indeplinit in 13 ani rolul de garant al independentei Justitiei, de organism de autoreglementare a sistemului…

- Avertisment uluitor la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Consultantul politic Cozmin Gușa a dezvaluit la REALITATEA TV ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi „decapitat”. Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului in serviciu.Citeste…

- Fostul consilier al premierului Tudose, Gheorghe Piperea, a lansat un atac dur atat la adresa parlamentarilor din comisia speciala Iordache, cat si la adresa coalitiei PSD-ALDE. Celebrul avocat critica legea statutului magistratilor si sustine ca forma care a iesit din "Camera Derutatilor" are efect…

- Alina Mungiu-Pippidi a declarat, pentru B1 TV, ca protestatarii din Piața Victoriei sunt bine intenționați, insa duc lipsa mare de informații. Politologul crede ca, in loc sa manifesteze impotriva legilor Justiției, acești oameni ar trebui sa ceara mai mulți bani pentru Educație și Sanatate.In…

- Tariceanu, despre intentia PSD de a-si scoate oamenii in strada: „Eu cred ca nu e nevoie in acest moment de mitinguri de sustinere” Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, intrebat fiind daca va participa la mitingurile organizate de PSD, ca ”nu este nevoie in acest moment de mitinguri…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, duminica, pe Facebook, ca Guvernul pregateste introducerea unei noi taxe ” pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, motiv pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018.Citeste si: Proiect 'anti-birocratie': INTERDICTII…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…

- Eugen Teodorovici: Romania se poate incadra in deficitul de 3% din PIB Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Romania se poate incadra in tinta de deficit de 3%, insa trebuie analizat daca este un semnal de alarma pozitia Comisiei Europene, a Fondului Monetar International si a Bancii…

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, i-a atacat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, cei care au preferat sa boicoteze moțiunea de cenzura a opoziției. Turcan a explicat ca pe langa ”haosul din economie”, cei de la PSD se fac vinovați de faptul ca folosesc puterea pentru a schimba legile…

- La Iasi, accidentele rutiere baga in pamant zeci de oameni. Numarul accidentelor rutiere mortale a urcat considerabil in primele 9 luni ale acestui an, fata de anul trecut. In acest an, au murit in urma evenimentelor rutiere cu 9 persoane mai mult decat in cursul anului anului trecut. Daca in aceeasi…

- Liberalului Daniel Zamfir a depus doua amendamente, unul care prevede ca firmele cu o cifra de afaceri mai mica de un milion de euro vor avea de ales intre a plati impozit de 16% pe profit sau a plati un impozit de 1% pe cifra de afaceri. Cel de-al doilea amendament prevede ca modificarile la Codul…

- Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, a susținut, sambata, ca in august 2015 a fost obligat sa accepte indepararea sa din Casa Regala, dar ca a refuzat sa semneze declarația prin care accepta sa i se retraga titlul. Acesta mai sustine ca i-au fost oferiti bani pentru a i se cumpara tacerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, vineri, declaratiile premierului Tudose potrivit caruia cresterea economica bazata pe consum este o falsa problema, seful statului spunand ca o crestere bazata pe consum nu este una sustenabila si ca o parte importanta pentru cresterea economica o reprezinta investitiile,…

- Angajatorul privat MedLife anunta ca nu va reduce salariile ca urmare a transferului contributiilor sociale, insa compania avertizeaza ca implementarea unor masuri fiscale de o asemenea amploare si intr-un timp atat de scurt nu este benefica pentru climatul de business

- PNL si USR vor initia impreuna motiunea de cenzura impotriva guvernului Tudose, a declarat, marti, liderul deputatilor PNL, botosaneanca Raluca Turcan, afirmand ca liberali vor purta discutii cu UDMR, PMP, minoritatile nationale si parlamentarii neafiliati.

- PNL va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului, iar de marți liberalii vor incepe negocierile cu toate partidele și formațiunile parlamentare, cu excepția PSD, in vederea susținerii acestui demers, a anunțat luni președintele partidului, Ludovic Orban. "PNL a hotarât, la…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, avertisment fara precedent pentru PSD! Acesta a susținut duminica seara, la Antena3, ca are informații ca urmatoarea perioada s-ar putea dovedi nefasta pentru PSD. Dragomir afirma ca procurorii DNA ar avea dosare pregatite pentru cei mai importanți oameni din…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, anunța o masura care va pune presiune asupra companiilor. El a explicat ca in fiecare luna Ministerul de Finanțe va publica o lista neagra a primelor 500 de companii care nu iși platesc contribuțiile.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, și-a dat cuvantul de onoare, de tata a trei copii ca prin modificarea Codului Fiscal nu vor scadea salariile și a garantat ca toți salariații vor avea o contribuție mai mare la pensie pe viitor. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala',…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 111 din Legea educatiei nationale 1/2011.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția fiscala', care modifica Codul Fiscal Citeste si: SONDAJ IMAS: Cifre DEVASTATOARE…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 13 inculpati, administratori ai unor societati sau persoane care controlau efectiv anumite firme, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul achizitiei de medicamente cu prejudiciu de 19 milioane de lei.Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat…

- Masurile adoptate de Guvern privitoare la modificarile Codului Fiscal genereaza tensiuni din ce in mai mari, mai ales in randul sindicatelor. Intrat in direct la Antena 3 pentru a explica poziția sindicatului Cartel Alfa, Bogdan Hossu a avut un schimb dur de replici cu Mugur Ciuvica. Citește…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat luni, intr-o intervenție telefonica pentru B1 TV, masurile fiscale anunțate de guvernul Tudose, catalogand aceasta intenție a Executivului drept ”o scamatorie care se va intoarce impotriva scamatorului”.„E o scamatorie care, ca intotdeauna, se intoarce…

- "Asa o harababura si haos nu am vazut niciodata. Nici in guvernul lui Boc. E o batalie politica intre Dragnea, Misa, Valcov si premierul Tudose de partea cealalta. In 2015 am adaptat Codul Fiscal. Toata lumea a zis ca este bun. Acum s-a declansat o nebunie cu TVA split, impozit pe gospodarie. Totul…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat luni, in cadrul dezbaterilor din Senat asupra moțiunii simple depuse impotriva lui Ionțu Mișa, ca acesta este doar o victima iar adevarații responsabili ai dezastrului economic sunt Liviu Dragnea, Darius Valcov și Lia Olguța Vasilescu. Senatorul PMP Traian…

- „Astazi, Slava Domnului, vad ca s-a anulat sedinta aia criminala de Guvern. Sper ca Tudose sa castige batalia, iar restul, batalia de fatada dintre Dragnea si Kovesi, pana la urma, e problema lor", a spus Victor Ponta in fata jurnalistilor. „Sper ca Tudose sa castige azi batalia cu Dragnea.…

- Revolutia fiscala anuntata cu mare tam-tam de premierul Mihai Tudore, dar apoi amanata, nu a ramas fara replica si controverse. Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii cere ”stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea -Vilcov-Misa”.…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat la sosirea in Japonia, ca „niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la situația din Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP.

- Scandal in PSD, dupa decizia luata de premierul Tudose de a pune in fruntea Ministerului Transporturilor pe Felix Stroe. Senatorul PSD Eugen Teodorovici a criticat in temeni duri aceasta mutare.

- Cazanciuc, despre abuzul in serviciu: PSD nu are un punct de vedere clar. E foarte multa emotie Fostul ministru al Justitiei senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, miercuri, ca PSD nu depus niciun amendament privind abuzul in serviciu pentru ca nu si-a conturat un punct de vedere clar, afirmand…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Timișoara, ca guvernul și ''partidul Dragnea'' nu ințeleg cat de mult rau fac economiei prin ''parerile'' pe care le exprima, el adaugand ca stilul de guvernare practicat de social-democrați este ''absolut nedemocratic''. ''Cred ca suntem…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Timisoara, ca guvernul si "partidul Dragnea" nu inteleg cat de mult rau fac economiei prin "parerile" pe care le exprima, el adaugand ca stilul de guvernare practicat de social-democrati este "absolut nedemocratic".

- "Noi o sa analizam, dar ceea ce am vorbit cu domnul premier, cu domnul presedinte, lucrurile in momentul acesta sunt ca si rezolvate. Asteptam ca in urmatoarea perioada de timp sa ne aplecam un pic pe regulamentul de sporuri si sa mai facem ultimele socoteli pentru colegii nostri carora le era frica…

- S-a ajuns la un consens in urma discutiilor avute de liderii sindicalistilor din Sanatate cu Tudose si Dragnea. Cel putin asta rezulta din concluziile anuntate dupa Consiliul National al Sanitas-ului . Leonard Barascu, presedintele Sanitas, a anuntat concluziile la care s-a ajuns, in urma intrunirii…

- Liberalii si USR-istii vor veni cu o multime de amendamente, prin care sa mutileze orice prevedere care nu convine trinomului Iohannis-DNA-SRI. Sesizarile la Curtea Constitutionala vor curge cu nemiluita, iar cand se va ajunge la vot nu am certitudinea ca va exista o majoritate care sa impuna noile…

- USR a criticat joi anuntul facut de ministrul Finantelor, Ionut Misa, de introducere a unei taxe de solidaritate de 2% care ar urma sa fie platita de angajatori, spunand ca intentia coalitiei incompetenta guvernului Dragnea – Tudose in gestionarea responsabila a finantelor publice.”Anuntul…

- Partidul Uniunea Salvați Romania acuza guvernul de incompetența in gestionarea finanțelor publice și cere PSD sa “opreasca experimentul Mișa”. USR spune ca ministrul Finanțelor se face responsabil de majoritatea schimbarilor din sistemul fiscal, modificari care au nemulțumit atat investitorii, cat și…

- Orasul sirian Raqqa, fieful retelei teroriste Stat Islamic, a fost eliberat Grupuri insurgente sustinute de Statele Unite au eliberat, marti, orasul sirian Raqqa, care era sub controlul retelei teroriste sunnite Stat Islamic, afirma surse citate de postul Al Jazeera. Grupul Fortele Democratice…