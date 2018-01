Stiri pe aceeasi tema

- "Probabil ca am deranjat pe anumiti colegi, foarte multi sau unii dintre ei care aveau putere de decizie, inclusiv presedintele partidului. Probabil ca a avut anumite nemultumiri fata de faptul ca eram foarte vizibil, apreciat si de cei cu care lucram in minister, dar si de presa nationala, unde…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Luni e ziua decisiva pentru razboiul din PSD, atunci are loc ședința Comitetului Executiv al partidului și, pe masura ce ne apropiem de aceasta zi, negocierile sunt tot mai dure în interiorul formațiunii politice, iar ruptura dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose pare tot mai evidenta.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Un contract suspect, incheiat intre TelDrum și Consiliul Județean Dambovița, in anul 2014. Asta l-ar fi determinat pe Adrian Țuțuianu sa mearga in fața procurorilor DNA și sa ofere informații pe banda rulanta despre afacerea Teldrum și despre Liviu Dragnea. Miza? Sa scape de probleme. Asta pentru ca,…

- Moartea artistei Stela Popescu lasa un gol imens in lumea culturala a Romaniei, dar și in sufletele celor care au apreciat-o, afirma președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD. "Moartea actriței Stela Popescu lasa un gol imens nu doar în lumea culturala…

- ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat pentru ca este nevoie si de prezenta parlamentarilor”, a declarat senatorul. Președintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, vineri,…

- ”Consider ca avem extraordinar de mult de munca pe Codul administrativ si legile justitiei si nu cred ca aceste mitinguri ar trebui sa se desfasoare in viitorul apropiat pentru ca este nevoie si de prezenta parlamentarilor”, a declarat senatorul Niculae Badalau. Acesta a spus ca, deocamdata,…

- Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia primului sistem de rachete Patriot. La sedinta comisiei au participat ministrul Apararii, Mihai Fifor, si ministerul de Externe, Teodor Melescanu, care s-a…

- Luni, procurorii DNA au anunțat un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea, iar acesta a convocat imediat sedinta a Comitetului Executiv al PSD, la Baile Herculane.Așadar vineri, in urma acestei reuniuni, liderii PSD au adoptat o rezoluție privind poziția formațiunii fața de „statul paralel…

- "Ati vazut comportamentul lipsit de respect din timpul exercitiului NATO de ieri. Sunt cateva greseli care nu pot fi comise de prosti, ci numai de oameni ticalosi. Percep aceasta obraznicie indreptata impotriva mea si a fondatorului republicii noastre Mustafa Kemal Ataturk ca o reflectie a unui…

- In cadrul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ce a avut loc vineri in statiunea de pe Cerna, s-a facut o analiza a celor mai importante masuri de guvernare dar si una a situatiei tensionate existenta in Romania la ora actuala. Din declaratiile liderului PSD, Liviu Dragnea, in cadrul CEx…

- PSD iși manifesta sprijinul fața de majoritatea PSD-ALDE, modificarea legilor justiției și Guvernul Tudose, este concluzia ședinței de vineri a Comitetului Executiv al PSD. Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis "stie bine si e la curent demult"…

- Social democrații s-au reunit la Herculane intr-o ședința a Comitetului Executiv al partidului. Liderii PSD au pe agenda discuțiilor, pe langa votul de incredere dat președintelui partidului, Liviu Dragnea, proiectul de buget pe anul viitor și o evaluare a programului de guvernare.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi, la Herculane, unde urmeaza sa aiba loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „În permanenta sunt îngrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca…

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, a facut dezvaluiri despre sedinta Comitetului Executiv PSD care urmeaza sa aiba loc maine. Deputatul social-democrat sustine ca printre subiectele care se vor discuta in cadrul intalnirii se regaseste calendarul pentru proiectul de buget, dar si legile…

- Guvernul rus va renunța la controlul asupra armelor Kalașnikov, cele mai cunoscute puști de asalt din lume și a anunțat ca va privatiza compania care le produce, scrie CNN. Producatorul de arme de foc Rostec a anunțat ca s-a ajuns la o ințelegere prinvind vanzarea a jumatate dintre cele 51% dintre acțiunile…

- Vicepresedintele PSD Dambovita, Fanut Costea, a afirmat la un post local de televiziune ca liderul partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor. De menționat ca filiala din Dambovița e condusa de Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apararii, care a fost…

- Daniel Dragomir a declarat la Antena 3 ca se pregatesc dosare penale tuturor celor aproximativ 60 de membri ai Comitetului Executiv al PSD. Nu este prima oara cand Daniel Dragomir spune ca urmeaza vremuri sumbre pentru social-democrați. El a spus ca deține informații, conform carora, saptamana…

- VEZI VIDEO AICI Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a sustinut, luni, ca prezenta fostului ministru al Apararii, Gabriel Oprea, la intalnirile „semioficiale” desfasurate in sediile SRI era de notorietate, intalniri la care participau si magistrati sau politicieni. „Au existat…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste, joi, urmand a fi audiati Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau. Luni, fostul ofiter SRI Daniel Dragomir s-a prezentat in fata acestei comisii. Fostul angajat SRI, Daniel Dragomir, a sustinut, luni, ca prezenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, la ceremonia militara cu prilejul Zilei Armatei Romaniei care are loc in Parcul Carol din Capitala. La aceasta ceremonie au fost prezenți și președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu, șeful Senatului, și Liviu Dragnea,…

- Nicio functie nu e vesnica, iar partidul oricum nu ofera imunitate totala. Lucru valabil inclusiv pentru Rovana Plumb si Sevil Shhaideh, care insa aveau dreptul din start la prezumtia de nevinovatie. E pozitia fostului ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, exprimata la emisiunea "In fata ta", la…

- Aceasta afirmație vine in contextul scandalului intern din interiorul PSD, pornit chiar dupa un sondaj realizat de casa de sondare condusa de Marius Pieleanu. Nemulțumit de cifrele arata in sondajul, pe care l-a numit chiar “o facatura”, Tudose a cerut o remaniere guvernamentala și a amenințat ca va…

- In deja mult prea celebra ședința CExN de joi seara, Liviu Dragnea a avut un discurs la inceput in care a abordat mai multe teme. I-a adresat o fraza și lui Adrian Țuțuiau, fostul ministru al Apararii, mazilit din toate funcțiile politice și executive. Dragnea i-a spus: ”Daca am greșit fața de tine,…

- Coalitia de guvernare va lua o decizie, luni, cu privire la mai multe legi, intre care si legile Justitiei, existand doua variante - initiere in Parlament sau in Guvern, conform unui anunt facut de liderul PSD, Liviu Dragnea."Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde…

- ”Se digera greu o infrangere atat de serioasa ca cea pe care a suferit-o Liviu Dragnea, atentie, nu ca presedinte de partid, ci ca om care era pe cale sa instituie un regim de putere personala. Altfel ca presedinte de partid normal nu l-a jignit nimeni, nu i-a cerut nimeni demisia. Nu ar avea de…

- Conducerea PSD a decis, vineri, ca vicepremierul demisionar, Sevil Shhaideh, sa devina consilier de stat la Guvern, iar fostul ministru Rovana Plumb sa preia conducerea Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputatilor, informeaza Mediafax. Fostul ministru Razvan Cuc ramâne cu postul de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca in ședința Comitetului Executiv al PSD, Sevil Shhaideh a dezvaluit ca are probleme de sanatate, acutizate de problemele cu DNA.”Da, a spus ca are probleme de sanatate. A ajuns pe perfuzii. Totuși, este o femeie și cand ești chemat la DNA și cand…

- Marcel Ciolacu, un apropiat al liderului PSD, Liviu Dragnea, a fost primul nume vehiculat pentru a prelua conducerea ministerului Dezvoltarii Regionale. Ciolacu este in prezent vicepremier fara portofoliu in Guvernul Tudose si conduce organizatia PSD Buzau. Un al doilea nume pentru Ministerul…

- A fost noaptea negocierilor si a deciziilor, in PSD. Dupa lungi discutii, premierul Mihai Tudose a obtinut remanierea dorita a ministrilor cu probleme penale. Vineri, Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte pentru a decide cine va prelua portofoliile celor trei miniştri demisionari.…

- PSD a susținut, joi, o seșdința îndelungata a Comitetului Executiv din cadrul partidului, care a durat aproximativ șase ore, pentru a se lua decizii privind remanierea mai multor miniltri, vizați de DNA.La finalul ședinței, președintele partidului, Liviu Dragnea, a declarat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca atat el, cat si premierul au comunicat prost unul cu celalalt si ca nu mai pot fi facute asemenea greseli, care sa puna partidul, coalitia si Guvernul intr-o situatie limita. "Toti am gresit in ultima…

- Liviu Dragnea a reactionat la declaratia presedintelui Iohannis care a amenintat ca ar putea sa refuze sa numeasca un al treilea premier de la PSD in mai putin de un an, in cazul in care Mihai Tudose demisioneaza sau este demis."Aoleu!", a fost reactia lui Dragnea, cu un zambet ironic.…

- Calin Popescu Tariceanu a precizat ca ALDE il susține in continuare pe Viorel Ilie pentru funcția de ministru pentru Relația cu Parlamentul. Liderul libera-democrat a precizat ca nu permite DNA sa faca guvernul Romaniei dar va lua in calcul argumentele pe care le va prezenta premierul Tudose. Advertisement…

- "Nu cred ca e o problema cine castiga sau cine pierde, pentru ca nu asa se pun lucrurile. Este o discutie in interiorul partidului nostru, o discutie care se va inchide in CEx-ul de joi, despre asta este vorba. In Comitetul Executiv se vor discuta toate aceste probleme si acolo se va lua o decizie",…

- “Domnul Dragnea, cel care a blocat personal achiziția de corvete pentru Marina Romana, a vorbit astazi despre necesitatea de a face achiziții militare pentru securitatea la Marea Neagra. Cat de ipocrit puteți fi, domnule Dragnea?”, intreaba retoric deputatul liberal. Deputatul PNL…

- Blindate produse la Uzina Mecanica Bucuresti. Guvernul va semna, marți, un memorandum cu General Dynamics, un producator american de vehicule blindate, pentru a construi, in asociere, transportoare blindate la Uzina Mecanica București. Memorandumul intitulat „Memorandum of Understanding” urmeaza sa…

- Președintele Senatului și al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Palatul Parlamentului, ca simte nevoia unor întâlniri mai dese cu premierul Mihai Tudose. „Acum ca eu simt nevoia unor întâlniri mai dese cu primul ministru, în care se aflam…