Adrian Ţuţuianu anunţă că va construi o alternativă la PSD Senatorul Adrian Tutuianu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targoviste, ca va construi o alternativa la PSD si ca renunta la demersul din justitie, de contestare a excluderii sale din partid. Tutuianu a spus ca a primit oferte de la partidele politice importante, dar a mentionat ca va anunta decizia lui pana la inceputul sesiunii parlamentare. ''Pana la inceputul sesiunii parlamentare, voi anunta ce decizie am luat. Am ajuns la concluzia ca demersul judiciar nu are niciun fel de eficienta. Sa termin un litigiu peste doi ani inseamna o pierdere de vreme si lucrul asta, sigur,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat, luni, într-o conferinta de presa la Târgoviste, ca va construi o alternativa la PSD, neprecizând însa daca își înființeaza o noua formațiune sau daca se va înscrie în vreun partid. El a mai spus ca are discutii cu…

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca va construi o alternativa la PSD, neprecizand daca este vorba de o noua constructie politica sau daca se va inscrie in vreun partid. Tutuianu a spus ca a primit oferte de la partidele politice importante, dar a…

- Senatorul Adrian Țuțuianu, exclus din partid pentru ca a indraznit sa se opuna „dictaturii Dragnea si transformarii PSD in PSDragnea”, a anunțat luni, intr-o conferința de presa, ca va constui o alternativa la PSD. El a portretizat acid personajele malefice de la varful partidului, Liviu Dragnea,…

- "Am ajuns la concluzia ca demersul judiciar nu are niciun fel de eficiența. Sa termin un litigiu peste doi ani inseamna o pierdere de vreme și acest lucru ma va costa pe mine, dar poate costa și viața politica locala. A doua chestiune. Pot sa ma judec doi ani și sa dau tot de Dragnea la PSD și atunci…

- Adrian Țuțuianu a anunțat luni, intr-o conferința de presa, ca va constui o alternativa la PSD. Fostul senator a lansat totodata atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, dar și la adresa Rovanei Plumb.„Am ajuns la concluzia ca demersul judiciar nu are niciun fel de eficiența. Sa termin…

- Adrian Țuțuianu a fost revocat din funcția de membru al Biroului Permanent și vicepreședinte al Senatului, in urma excluderii acestuia din PSD. In locul lui a fost pus social-democratul Șerban Valeca, din organizatia PSD Arges, sustinatoare a lui Liviu Dragnea. Tutuianu fost revocat miercuri, in plen,…

- Comitetul Executiv al PSD a votat, luni, excluderea din partid a vicepresedintelui Adrian Tutuianu si a secretarului general Marian Neacsu. Au fost 53 de voturi pentru excludere si doar 9 impotriva. Marian Neacsu a fost secretar general al PSD. Adrian Tutuianu a fost lider al PSD Dambovita. Liderul…

- Surse din conducerea PSD au precizat ca Rovana Plumb devine președinte PSD Dambovița, iar funcția de vicepreședinte la nivel national va fi preluata de Șerban Valeca, ambele funcții fiind ocupate pana acum de Adrian Tutuianu. Atribuțiile de secretar general al PSD sunt preluate de Codrin Stefanescu…