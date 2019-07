Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia lui Tutuianu vine la numai o zi dupa ce tot el afirma ca o candidatura sustinuta in comun de PSD. ALDE si Pro Romania, eventual a Gabrielei Firea, ca independent, ar avea sanse mari de succes. Vicepresedintele Pro Romania sustine ca proiectul a devenit caduc dupa deciziile luate ieri de PSD…

- Vicepresedintele Pro Romania, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca Pro Romania trebuie sa desemneze candidat propriu la prezidentiale, dupa ce PSD si ALDE au anuntat ca vor avea proprii candidati. Tutuianu a mai spus ca declaratia…

- Vicepresedintele Pro Romania, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca Pro Romania trebuie sa desemneze candidat propriu la prezidentiale. Declarația lui Țuțuianu vina la numai o zi dupa ce tot el afirma ca o candidatura susținuta in comun de PSD. ALDE…

- Vicepreședintele Pro Romania, Adrian Țuțuianu, a declarat, la RFI Romania, ca partidul sau ar putea susține o candidatura a Gabrielei Firea la alegerile prezidențiale, daca primarul Capitalei va candida din postura de independent. In ce privește susținerea lui Calin Popescu-Tariceanu, Adrian Țuțuianu…

- Adrian Țuțuianu, vicepreședinte Pro Romania, a declarat pentru RFI ca partidul ar putea susține candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la președinție, cu condiția ca liderul ALDE sa plece de la guvernare și sa nu mai susțina aceasta majoritate. Totodata, un alt posibil candidat ar fi Gabriela Firea,…

- Partidul Pro România ar putea susține candidatura lui Calin Popescu Tariceanu la președinție, cu condiția ca liderul ALDE sa plece de la guvernare, spune Adrian Țuțuianu, la RFI. Pe de alta parte, acesta avanseaza și varianta susținerii unei candidaturi independente a Gabrielei Firea.Adrian…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea a venit, marti, la sedinta conducerii PSD, de la Parlament, desi nu mai are nicio functie in cadrul formatiunii. Ea a spus ca a venit sa aiba o discutie cu premierul Viorica Dancila si vorbeste despre revenirea in partid a tuturor celor care au plecat, in frunte cu…

- Conform Barometrului de opinie publica al Academiei Romane realizat de INSCOP Research in perioada 12 aprilie – 3 mai 2019, Klaus Iohannis conduce in preferințele electoratului pentru alegerile prezidențiale. Șeful statului ocupa prima poziție și in topul increderii in personalitațile politice,…