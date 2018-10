Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, danut Andrusca, ar fi fost criticat de presedintele PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, care, potrivit unei inregistrari difuzate de Romania TV, a spus despre Andrusca ca „e atat de prost incat nu poate asculta mai mult de 5 minute”.

- Disidentii din PSD nu renunta la razboiul cu Liviu Dragnea. Robert Negoita si Gabriela Firea l-au ironizat pe liderul PSD dupa rezultatele de la referendum, iar Adrian Tutuianu prezinta din nou un sondaj care al descalifica pe liderul social-democratilor, conform unei inregistrari prezentate in exclusivitate…

- Romania TV a prezentat, in aceasta seara, fragmente dintr-o inregistrare de la o ședința a organizației PSD Dambovița din data Post-ul Adrian Țuțuianu, inregistrat intr-o ședința de partid in care il critica pe Dragnea și numește guvernul ”o tragedie” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, apare intr-o serie de inregistrari, difuzate de Romania TV, in care iși face praf colegii de partid. Una dintre țintele lui Țuțuianu este ministrul Economiei, Danuț Andrușca, despre care afirma ca este ”idiot” și ca este ”atat de prost incat nu poate asculta…

- Adrian Țuțuianu a fost inregistrat cand iși numea colegii din PSD ”maimuțe”! Liderul PSD a declarat, la Romania TV, ca tot ce a spus a fost in diferite intalniri cu primarii și consilierii locali din Dambovița.”Vad ca se ocupa alții de mine, nu poți sa mai ai nicio certitudine ca ce spui intr-o…

- Romania TV a prezentat, marți seara, cateva inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune ca PSD e un ”partid de maimuțe” pentru ca social-democrații au acceptat sa aiba incredere in Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier dupa alegerile parlamentare, cand a fost…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, vicepresedinte PSD, a declarat luni seara ca nu poate sa se dezica vreodata sau sa plece de langa liderul de partid, Liviu Dragnea, omul care i a acordat sansa a doua mandate de ministru, informeraza Agerpres.roEu nu pot sa ma dezic vreodata sau sa plec de…

- Dovada ca Liviu Dragnea a colaborat cu ”statul paralel”, furnizata oficial chiar de Guvern. Liderul PSD a semnat in 2014 un protocol secret de colaborare cu Serviciul Roman de Informații, dupa cum reiese dintr-un raspuns oficial furnizat unui cititor G4Media.ro chiar de catre Ministerul Dezvoltarii,…