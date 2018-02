Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Comitetului Executiv al PSD Dambovita au analizat in sedinta de vineri activitatea reprezentantilor partidului in consiliul judetean si au votat retragerea sprijinului politic lui Oprea. ''Am luat decizia de retragere a sprijinului politic pentru functia de presedinte al CJ Dambovita…

- Astazi, 2 februarie 2018, la nivelul Organizației PSD Dambovița in cadrul BPJ și CEx-ului se va tranșa situația tensionata dintre președintele CJ, Alexandru Oprea și președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu. Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, se pare ca dorește cu orice preț excluderea…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca judetul Giurgiu va fi destul de mult afectat daca exista o tensiune intre Liviu Dragnea si Niculae Badalau. "Am auzit ca domnul Niculae Badalau…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum „statul paralel”. „Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta”, a declarat Ponta, la un post de televiziune. „Daca Grindeanu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Dan Barna, președintele USR, a spus despre guvernul Dancila ca este unul menit doar sa satisfaca susținatorii din partid ai liderului Liviu Dragnea. Așa se explica, spune președintele USR, numirile facute de PSD dar și faptul ca persoane nepregatite și controversate ajung sa conduca ministere. Dan Barna,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca nu crede ca in Guvern se va regasi vreo persoana cu probleme de integritate, iar intrebat despre Rovana Plumb, propusa pentru postul de vicepremier,…

- Presedintele filialei judetene PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heius, a declarat joi, într-o conferinta de presa, ca viitorul guvern condus de Viorica Dancila va fi unul "de lunga durata", parlamentarul liberal apreciind ca premierul desemnat va respecta indicatiile primite de la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 1 martie. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu ministrul…

- Presedintele PNL Dambovita, Marius Caraveteanu, sustine ca Adrian Tutuianu, vrea sa il schimbe din functie pe Alexandru Oprea, seful CJ Dambovita, pentru ca nu ar putea sa il controleze.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa o prezinte pe Vasilica Viorica Dancila ca propunere a PSD pentru functia de premier, intr-o conferinta de presa dupa Comitetul Executiv National al PSD, la sediul partidului din bulevardul Kiseleff.

- Liviu Dragnea a incheiat ziua de ieri cu, inca, o umilința pentru liderul PSD de Dambovița, Adrian Țuțuianu. In conferința Post-ul Dragnea: „Nu am stat la aceeași masa cu Țuțuianu!” Dar Tel Drum…? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Romania a ramas fara premier dupa ce aseara acesta și-a dat demisia. S-a intamplat dupa ce Partidul Social Democrat i-a retras susținerea politica. INtr-o conferința de presa susținuta aseara de liderul PSD, Liviu Dragnea a declarat ca regreta ca l-a propus in funcție, iar motivele pentru care i s-a…

- Liderii PSD decid astazi, in CEx, cine va fi propus premier Liderii PSD se vor reuni marti, la ora 11.00, in sedinta CEx, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat…

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Presa internaționala a relatat pe larg decizia premierului Mihai Tudose de a-și da demisia din fruntea guvernului dupa ce a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat. Agențiile de presa internaționale, dar și publicațiile importante au prezentat in regim de breaking news demisia lui Mihai…

- Partidul Social Democrat a decis in cadrul ședinței Comitetului Executiv Național retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democrații vor alege marți un nou premier. Intr-o conferința de presa dupa Comitetul Executiv Național,…

- Fostul deputat Radu Popa, fost consilier al lui Victor Ponta intervine in razboiul din PSD. El remarca o anumita duplicitate la unii baroni ai PSD și se intreaba cum pot ei sa critice dictatura lui Liviu Dragnea din cadrul PSD in timp ce ei acționeaza fix la fel in propriile fief-uri. El face referire…

- PSD se reuneste, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), la solicitarea mai multor lideri, care au avertizat ca trebuie transat conflictul izbucnit la varful partidului, dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o pe ministrul Carmen Dan ca l-a mintit si a spus ca "daca va fi lasata"…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Liviu Dragnea si a continuat, vineri, turneul in Moldova - dupa Suceava, liderul social-democrat a participat in aceasta dupa-amiaza la sedinta Comitetului Executiv al Organizatiei Judetene a PSD Bacau, care a avut loc la Centrul de Afaceri si Expozitii. Acesta s-a ascuns insa de ochii numerosilor jurnalisti…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD programata pentru luni ar urma sa aduca, potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, o serie de schimbari radicale in Statutul partidului. CEX-ul PSD ar urma insa sa-i aduca fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose. Mai multe surse politice sustin ca Tudose a castigat…

- Adrian Țuțuianu, reproș catre Dragnea: Probabil l-am deranjat, pentru ca eram vizibil și apreciat la minister, a spus liderul PSD Dambovița, intr-un interviu acordat Columna TV. Țuțuianu mai spune ca in 2017, a fost o guvernare care a generat anumite reverberații in societate și a ținut lumea intr-o…

- Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, il invinovateste, intr-un interviu acordat Columna TV, pe seful PSD, Liviu Dragnea, pentru plecarea sa din Minister, spunand ca liderul social-democratilor era probabil deranjat de vizibilitatea si aprecierea sa in cadrul institutiei.

- Lupta pentru putere in PSD se adanceste. Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose nu au depasit tensiunile aparute in toamna la momentul indepartarii din Guvern a vicepremierului Sevil Shhaideh si a ministrului Rovana Plumb.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiați la DNA Ploiești in dosarul de corupție in care Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie, potrivit ziarulincomod.ro.In aceeași cauza au fost audiați…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- Președintele PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, nu știe inca daca social democrații locali vor face sau nu mitingul cerut de la Post-ul Adrian Țuțuianu: „Eu am facut mitinguri cand nu facea nimeni”! A scos mii de oameni, in strada, in februarie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca, in opinia sa, intr-o perioada foarte scurta, Liviu Dragnea va demisiona de la sefia Camerei Deputatilor.''Cred ca drumul domnului Dragnea este inchis. Nu va dura, cred, decat o perioada…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, la Parlament, ca merge marti la DNA pentru a i se aduce la cunostinta faptul ca procurorii anticoruptie instituie sechestru pe averea sa in vederea recuperarii prejudiciului in dosarul Tel Drum, in care Liviu Dragnea este urmarit penal, relateaza Romania TV.Liviu…

- Liberalii damboviteni, simplii cetateni si chiar lideri de sindicat au iesit in aceasta seara, in strada pentru a sustine motiunea de cenzura si pentru a protesta impotriva lui Liviu Dragnea si a Guvernului PSD. Liberalii s-au adunat la sediul PNL Dambovita din municipiul Targoviste si au pornit…

- "Evident vom sustine initiativa normala, corecta, logica, ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu mai poate sa fie Liviu Dragnea si va dau un singur argument pentru cei care isi doresc foarte tare adoptarea legilor justitiei si schimbarea, reformarea sistemului de justitie. Cat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, fiind solicitata sa comenteze o posibila demisie a lui Liviu Dragnea in contextul demisiilor depuse de Sevil Shhaideh si Rovana Plumb dupa ce au fost puse sub urmarire penala, ca situatia presedintelui PSD este una "total deosebita". …

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat in aceasta dimineata la sediul DNA, unde este audiat intr-un dosar de coruptie. Unul dintre avocatii liderului social-democrat sustine insa ca este convinsa ca procurorii nu au dovezi impotriva acestuia si vor renunta la acuzatii. "Pentru aceasta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, continua sa susțina Revoluția fiscala adoptata saptamâna trecuta de Guvern. El a declarat duminica, în legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care însa Guvernul o va rezolva, cea a angajatilor din IT. "Avem…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut în public, duminica, pentru prima data dupa o saptamâna de la ”revoluția fiscala” și a spus ca va merge luni la audieri, la DNA. ”Ma aștept la orice din partea DNA”, a mai spus Dragnea. Șeful PSD nu a dat…