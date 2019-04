Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere ultima sedinta a saptamanii insa valoarea totala a tranzactiilor a coborat la 15,712 milioane de lei (3,3 milioane euro), de la 28,73 milioane de lei (6,03 milioane de euro) in ziua anterioara, informeaza Agerpres.Citeste si: ANSVSA, verificari la…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 9% in primele trei luni din acest an iar indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii cu exceptia SIF-urilor, a depasit 8.000 de puncte, potrivit unui comunicat publicat de BVB. In context, Adrian Tanase, CEO BVB, arata ca, desi…

- Cea mai mare problema a pietei de capital din Romania este participarea foarte redusa a investitorilor locali, a declarat, marti, Adrian Tanase, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta pe tema pietei de capital. "Nu sunt un mare specialist in tehnologia blockchain,…

- Piata berii din Romania a crescut cu 3% in 2018, comparativ cu anul precedent, ajungand la un volum de 16,6 milioane hectolitri, iar segmentul berilor fara alcool a inregistrat un salt de 30%, conform datelor prezentate, marti, intr-o conferinta de presa, de catre reprezentantii Asociatiei Berarii…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere sedinta de marti, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, a inregistrat o apreciere de 0,21%, dupa 30 de minute de la debutul tranzactiilor, informeaza Agerpres.Citește și: Alexandru Petrescu va reprezenta Romania la…

- Potrivit unui raport de piața realizat de Imobiliare.ro, proprietațile rezidențiale din Romania (apartamente și case) s-au apreciat cu 1,6% in cel din urma trimestru din 2018 fața de cele trei luni anterioare. Pe parcursul intregului an, prețurile solicitate de catre vanzatori s-au majorat, per ansamblu,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat anul 2018 cu o scadere de 4,77% a indicelui BET, principalul indice al pietei de capital locale care include cele mai tranzactionate 15 companii, conform unui comunicat al BVB."Piata de capital din Romania a incheiat anul trecut in teritoriu negativ…

- Preturile nu ar fi crescut atat de mult, daca oamenii nu ar fi avut bani, explica dezvoltatorii. Dar acum, multi amana decizia de a cumpara, speriati de dobanzi. "Un apartament ca al nostru la 82 de mp din 65.000 l-au facut 90.000. " Scumpirile sunt valabile pentru toata tara. Din 2014 incoace, preturile…