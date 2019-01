Stiri pe aceeasi tema

- Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului „Matei Bals” din Capitala, a declarat ca rata infectiilor cu virus gripal, in acest an, este una la care specialistii nu s-au asteptat. „Virusurile gripale sunt niste virusuri parsive. Ele, in fiecare an, isi schimba structura cate un pic. Nu…

- In ultimele ore, au fost inregistrate trei noi decese din cauza gripei, numarul persoanelor care au murit din cauza complicațiilor cauzate de virus, in acest sezon, ajungand la 23, a transmis Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Cele trei victime sufereau de alte probleme…

- Un barbat de 68 ani, din judetul Galati, a decedat sambata, 19 ianuarie, la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati din cauza virusului gripal de tip A, subtip H 3, a anuntat, astazi, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Galati, Liliana Iordachescu. Potrivit acesteia, barbatul nu era…

- Gripa se transmite foarte ușor prin obiectele contaminate, iar acestea pot fi chiar și bancnotele pe care le folosim zi de zi. Medicul ieșean Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra regulilor elementare de igiena care ne pot feri de virusul gripal, care poate fi chiar și fatal in cazul anumitelor persoane…

- 800 de pachete cu alimente vor ajunge, in aceasta saptamana, la localnicii din Farcasa. Beneficiarii sunt persoanele cu varsta de peste 70 de ani, la persoanele cu dizabilitati, la vaduvi, vaduve, dar si la familiile cu venituri reduse de pana la 650 de lei/membru de familie. De precizat ar fi faptul…

- Parem sa fim constienti de gravitatea hepatitei C, dar nu ne testam, arata un sondaj facut public de Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania - APAH-RO. Sondajul este reprezentativ la nivel national si analizeaza comportamentul romanilor cu privire la afectiunile hepatice, fiind efectuat…

- Un pahar de suc de portocale ne ajuta sa impedicam scaderea masei osoase si, implicit, sa prevenim osteoporoza, potrivit unui studiu recent realizat de cercetatorii americani, conform Agerpres.ro. Naringina, una dintre substantele din clasa flavonoidelor, care se gaseste din abundenta in citrice si…

- Fiecare cetatean roman care este inscris la un medic de familie si isi plateste asigurarile medicale are dreptul, o data pe an, sa beneficieze de un set de analize gratuite, decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si realizate in laboratoare care au contract cu aceasta institutie.