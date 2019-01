Stiri pe aceeasi tema

- FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, l-a transferat pe Adrian Stoian, mijlocas cu aproape 100 de meciuri in Serie A. Fotbalistul de 27 de ani adus de la Crotone va schimba sistemul de joc al ros-albastrilor, iar finantatorul Becali si fostul mare international Ilie Dumitrescu s-au contrazis...

- Adrian Stoian, 27 de ani, a ajuns marți noapte in Marbella, unde a facut joncțiunea cu lotul celor de la FCSB. Aproape de miezul nopții in Spania, 1 noaptea in Romania, cea mai noua achiziție a "roș-albaștrilor" a intrat oficial pe mana lui Mihai Teja. ...

- Mijlocașul Adrian Stoian, 27 de ani, a fost prezentat pe site-ul oficial al celor de la FCSB. Fotbalistul vine la echipa roș-albastra din Serie B, de la Crotone. Fotbalistul va purta numarul 27 și se va alatura miercuri dimineața lotului lui Mihai Teja, aflat in Spania. „Sunt foarte fericit! Am ocazia…

- Gigi Becali a explicat cum l-a transferat pe Adrian Stoian, 27 de ani, și suma extrem de mica pe care a platit-o pentru a-l aduce de la Crotone. „Nu-l știam, m-a sunat cineva și m-a intrebat daca-l vreau. I-am sunat pe MM și Teja, și ei mi-au zis ca trebuie sa incercam sa-l luam. MM nu credea ca vine…

- Patronul gruparii FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, pentru News.ro, ca a perfectat transferul lui Adrian Stoian de la Crotone, jucatorul urmand sa se alature marti lotului pregatit de Mihai Teja in cantonamentul din Spania.Stoian a jucat la Naționala in doua meciuri. Becali spune ca in…

- Adrian Stoian are 27 de ani si a fost format de Școala de Fotbal Gica Popescu, care l-a propulsat in fotbalul italian la varsta de 17 ani. El a plecat la AS Roma in 2009, care l-a imprumutat mai apoi la Pescara și Bari. Cei de la Bari l-au cumparat definitiv in 2012, pentru 300.000 de euro. Pentru…

- Adrian Stoian (28 de ani) e ultimul transfer reușit de FCSB și anunțat de Gigi Becali in exclusivitate pentru GSP.ro. Fotbalistul venit de la Crotone are cateva povești interesante, stranse de-a lungul carierei sale. De la sigla Universitații Craiova, pe care o are tatuata pe brațul stang, pana la…

- FCSB l-a transferat pe Adrian Stoian, care juca in Serie B, la Crotone. Informația a fost confirmata de Gigi Becali pentru GSP.ro. Aripa stanga se va alatura maine lotului condus de Mihai Teja in Spania, anunța patronul roș-albaștrilor. „Da, e adevarat. Totul e rezolvat. Stoian va fi maine in cantonament",…