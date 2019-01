ADRIAN SINA – concert aniversar AKCENT 20 Adrian Sina este unul dintre cei mai prolifici si de succes artisti si producatori romani. Cu peste 3,5 milioane de fani in toata lumea, piesele lansate de acesta atat solo, cat si sub numele Akcent, au depasit un miliard de vizualizari. Debutul sau in muzica a avut loc in 1999, fiind unul dintre fontatorii Akcent, una dintre cele mai faimoase trupe din industria autohtona. Trupa a devenit cunoscuta odata cu single-ul “Ti-am Promis”, lansat in 2001, extras de pe albumul de debut – “In Culori”, ce a fost certificat cu discul de platina in mai putin de o luna de la lansare. O serie de hit-uri locale… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

