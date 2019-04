Stiri pe aceeasi tema

- Proste in fața sediului Grupului de Dialog Social, in aceste momente. Dupa ce astazi mai mulți membri ai GDS au decis sa demisioneze sau sa se suspende din cadrul grupului, acum, la sediul instituției are loc un protest al societații civile.Citește și: Decizie BOMBA - Tribunalul București…

- INCREDIBIL! Premiat de GDS pentru merite deosebite in lupta impotriva corupției, procurorul Augustin Lazar, cel care a semnat pentru menținerea in arest a deținutului politic Iulius Filip, i-a dedicat premiul victimei acțiunilor sale. Aflat in mijlocul unui val de acuzații de colaboraționism cu regimul…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a anuntat ca anuleaza ceremonia de miercuri in cadrul careia ar fi urmat sa ii acorde Premiul GDS pe 2018 pentru merite deosebite in lupta anticorupție procurorului general Augustin Lazar, dar nu și acordarea premiului in sine. "Grupul pentru Dialog Social (GDS) a luat…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a luat decizia sa anuleze ceremonia de decernare a premiului pentru Augustin Lazar, dupa ce procurorul general a precizat ca transmite distinctia fostilor detinuti politici si disidentului Iulius Filip. Premiul ii va fi trimis lui Lazar la Parchetul General.

- Mutarea are loc in plin scandal generat de acuzatiile ca, in calitate de presedinte al comisiei de eliberare de la penitenciarul Aiud, functie detinuta inainte de 1989, Augustin Lazar a refuzat eliberarea conditionata a lui Iulius Filip. Augustin Lazar multumeste Grupului pentru Dialog Social pentru…

- Procurorul general al Romaniei anunța ca transmite premiul acordat de Grupul pentru Dialog Social foștilor deținuți politic din Romania, printre care și Iulius Filip, cel a carui eliberare a refuzat-o din postura de președinte al comisiei de eliberare de la penitenciarul Aiud, funcție deținuta inainte…

- "Fac un apel la voi, dragi prieteni liberali, sa sustineti solicitarea noastra de demitere a lui Augustin Lazar, unul dintre multii calai ai parintilor si bunicilor nostri, omul care si-a cladit o cariera de succes pe lacrimile si suferintele celor care au cutezat sa infrunte regimul de trista amintire.…

- Președintele Asociației 15 Noiembrie 1987, care astazi i-a solicitat Societații Timișoara sa-i retraga premiul acordat recent lui Augustin Lazar, dupa ce s-a aflat ca procurorul general a refuzat eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip in anul 1986, cand acesta era președintele comisiei de…