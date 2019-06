Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune in ceea ce privește sprijinul oferit de Guvern pentru proiectul Timișoara – Capitala Culturala Europeana 2021. Ordonanța cu privire la alocarea unei sume de 52,9 de milioane de lei in urmatorii patru ani pentru susținerea evenimentelor culturale Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința din 12 iunie 2019, o Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri organizatorice și financiare pentru susținerea desfașurarii Programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2021”.Ordonanța reglementeaza modul…

- Vasile-Daniel Suciu, vicepremier și ministrul al Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, a mers la Stadionul „Dan Paltinișanu” insoțit de președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Ministrul a fost intampinat la sosirea in zona arenei de catre activistul Cristi Brancovan,…

- Depoul si fostul sediu central al companiei de transport public din Timișoara vor deveni spații culturale. Cele doua imobile revin in proprietatea primariei, pentru a susține proiectul Timișoara, Capitala Europeana a Culturii.

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in judetul Timis va participa vineri la un eveniment de promovare turistica a judetului Timis si a Banatului, intr-o manifestare initiata de Consulatul General al Romaniei la Gyula sub titulatura ''Ziua Europei in judetul Bekes'',…

- Concertul Discover Home al chitaristului virtuoz care a cantat cu Pro Musica, Phoenix, Madhouse, Rotter Mund, Jane, James Last Orchestra poate fi vizionat la TVR Timisoara- pe 1 mai, ora 19.00 si la TVR 3- pe 2 mai ora 20.00. Un fragment, poate fi urmarit aici Muzica lui Erlend Krauser degaja o atmosfera…

- Cunoscut ca și basist al formației Cargo, Alin Achim s-a nascut in prima zi a lunii martie la Timișoara și a devenit pasionat de muzica inca de la varsta de opt anișori. La 17 ani, iși formeaza prima formație, iar in toamna anului 1997, la propunerea liderului Cargo – Adrian Barar, Alin se alatura formației,…

- Nascuta la Reșița in 1967, Dana Borteanu este o cunoscuta actrița a Teatrului German din Timișoara care este binecunoscuta și in randul melomanilor, colaborand de-a lungul timpului cu Ultimatum, Arca, Pro Musica sau BlackJack. Artista a debutat in fața publicului in cadrul unui cenaclu unde avea o trupa…