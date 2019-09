Stiri pe aceeasi tema

- Victor Vrinceanu vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitatul de azi e Emilian Hulubei, președintele AFAN, iar cei doi vor discuta despre cele mai importante evenimente din fotbalul romanesc. ...

- Roberto Strechie este ultimul sosit la Dinamo. Tocmai a efectuat vizita medicala și va semna pe 4 sezoane cu trupa din Ștefan cel Mare. Mijlocașul de 19 ani s-a nascut la Venezia, din parinți romani, și este gata de noua aventura, dupa ce a jucat pentru formația Primavera și cea secunda a italienilor.…

- Dinamo București a pierdut meciul din deplasare, din etapa a 6-a a Ligii 1, cu Chindia Targoviște. Scorul final a fost 3-2, anunța MEDIAFAX.Chindia a deschis tabela inca din minutul 19, prin Neguț. Pana la pauza, gazdele au marcat din nou, prin Leca, minutul 45+3. Dupa reluare, Dinamo a incercat…

- ​ric de Oliveira a deschis tabela de marcaj de la Ovidiu în meciul dintre Viitorul și Botoșani din etapa a cincea a Ligii 1. Mijlocașul brazilian, în vârsta de 33 de ani, a ajuns la reușita cu numarul 64 în primul eșalon fotbalistic din România, egalându-l la goluri…

- Politehnica Iasi a urcat pe primul loc in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a cincea. Iesenii s-au impus prin golurile marcate de olandezul Nicandro Breeveld (22) si internationalul de juniori Ovidiu…

- Victor Vrinceanu vine cu o noua ediție marca GSP LIVE in aceasta dimineața, de la 09:01. Invitatul de azi este impresarul Bogdan Apostu, care va vorbi despre cele mai noi semnaturi din fotbalul romanesc, dar și despre mai multe intamplari din cariera de fotbalist. Urmarește emisiunea pe site și pe pagina…

- Eric de Oliveira a marcat si in victoria FC Viitorul cu FC Hermannstadt 3 2 , din etapa a treia a Ligii 1. Brazilianul de 34 de ani a ajuns la trei reusite in acest start de sezon, punctand in toate cele trei meciuri sustinute de echipa de pe litoral. Golul din disputa cu formatia din Sibiu este al…

- Maine, la ora 10.00, se pun in vanzare biletele pentru partida FC Viitorul - Dinamo Bucuresti, din cadrul primei etape a Ligii I la fotbal (sezonul 2019/2020), programata luni, 15 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Central” al Academiei Hagi de la Ovidiu. Biletele au urmatoarele preturi: 80 lei -…