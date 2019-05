Summitul informal de la Sibiu a fost evenimentul anului in Romania. O data la 14 ani ii revine unei țari membre UE președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene. Nu se știe daca ne vom mai afla in aceasta ipostaza. Peste 14 ani, probabil, nu va mai exista Uniunea Europeana, daca liderii statelor membre se vor incapațana sa nu reformeze și sa nu adapteze principalele instituții europene noilor realitați economice și sociale. A reprezentat pentru Romania o fereastra de oportunitate in a-și crește prestigiul și respectabilitatea. Șansa irosita, cata vreme președintele Iohannis a transformat…