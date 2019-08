Adrian Popa a marcat pentru Reading U-23

Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul roman Adrian Popa a marcat un gol pentru echipa Under-23 a clubului englez de fotbal Reading, marti, in meciul amical castigat cu scorul de 2-1 pe terenul formatiei belgiene KSV Roeselare. Tulio a deschis scorul pentru belgieni (11), dar Odimayo (31) a egalat, iar Popa a marcat golul…

- Fotbalistul roman Ianis Hagi a marcat la primul sau meci oficial in tricoul formatiei Racing Genk, el inscriind vineri seara golul victoriei in partida castigata de campioana en titre cu scorul de 2-1 (0-1) pe teren propriu cu Kortrijk, in prima etapa a campionatului Belgiei. Mijlocasul roman a inceput…

- Echipa naționala Under 17 participa in aceasta saptamana la FOTE 2019 – Baku, iar mai apoi, in luna august va merge la Campionatul European. Dupa egalul de luni cu Spania, naționala de junioare a obținut marți prima victorie, in fața Olandei și au acumulat trei puncte, ocupand primul loc in grupa A.…

- Internationalul roman Alexandru Mitrita a marcat golul victoriei echipei New York City FC, cu scorul de 2-1, in deplasare cu Colorado, sambata, intr-un meci din liga profesionista nord-americana de fotbal - Major League Soccer. Gazdele au deschis scorul prin Sebastian Anderson (6), dar…

- * Fotbalistul roman George Puscas a fost inclus de UEFA in echipa ideala a Campionatului European de tineret desfasurat in Italia si San Marino, celelalte 10 posturi fiind ocupate de jucatori ai finalistelor Spania si Germania. * Adrien Rabiot a devenit luni jucatorul lui Juventus Torino, a anuntat…

- Universitatea Craiova a oficializat revenirea lui Bogdan Vatajelu, pentru care a platit Spartei Praga suma de 350.000 de euro, potrivit mediafax.ro.Fundasul stanga de 26 de ani se intoarce in Banie dupa 2 ani si jumatate petrecuti in Cehia, la Sparta Praga si Jablonec, iar acum plecarea lui…

- Nicolae Stanciu (26 de ani) se afla intr-o situație uluitoare in Arabia Saudita! Neplatit de patru luni, mijlocașul roman a parasit cantonamentul lui Al Ahli, refuzand sa mai joace ultimele doua meciuri ale sezonului. Oficialii clubului il amenința cu o pedeapsa aspra.

- Internationalul roman Mihai Popescu a fost desemnat pentru a cincea oara cel mai bun portar al etapei in actualul sezon al campionatului de handbal masculin al Frantei, a anuntat pagina de Facebook a ligii.