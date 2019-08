Adrian Pau (Pro România): ALDE continuă să susțină PSD Parlamentarul a afirmat ca subprefectul de Timis este un apropiat al presedintelui ALDE Timis, deputatul Marian Cucsa.



"Asistam la o repozitionare a colegilor de la ALDE. Daca la nivel national au iesit de la guvernare, la nivel local au decis sa sustina administratia PSD. Nu ne deranjeaza aceasta, dar ar trebui sa-si asume public comportamentul, pentru ca cetatenii sa stie ce vor sa faca. Ori vin cu noi sa faca opozitie, ori sunt atat de bine legati si ancorati la putere. Subprefectul ALDE a fost trecut la PSD, ca sa nu fie schimbat", a afirmat Adrian Pau, intr-o conferinta de presa.



Sursa articol si foto: dcnews.ro

