Adrian Patulea si Marius Cocarla nu vor mai juca la SSC Farul pana la finele campionatului

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul seriei secunde a Ligii a 3 a de fotbal, SSC Farul Constanta, a realizat o victorie clara, astazi, pe teren propriu, in etapa a 17 a, cu ultima clasata, Victoria Traian, care a pierdut toate meciurile pana acum.Scorul a fost 6 0 2 0 , golurile fiind reusite de Tudorica 1 , Calintaru 27 , V. Sicu…

- Cele doua reprezentante ale judetului Constanta in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, SSC Farul Constanta si Axiopolis Cernavoda, sustin astazi, de la ora 17.00, partidele din etapa a 17 a a campionatului. Lider in clasament, SSC Farul intalneste pe teren propriu ultima clasata, Victoria Traian,…

- Adrian Petre, tripla pentru Esbjerg. Formația lui trage nadejde la promovarea in prima liga din Danemarca. In etapa de astazi din liga secunda a Danemarcei, Esbjerg fB a trecut de codașa Nykoebing FC, scor 5-2 (3-1). Seria golurilor a fost deschisa de atacantul roman Adrian Petre, fost jucator la UTA…

- 8-0 și liga a treia e tot mai aproape Liderul CS Minaur Baia Mare a reușit o noua victorie. De aceasta data adversarii baimarenilor au fost jucatorii Unirii Șișești, ocupanta locului 8 in clasamentul ligii a 4-a, seria Sud. Minaur a ajuns la a 11-a victorie din 12 meciuri disputate in acest sezon, acumuland…

- Echipa SSC Farul Constanta joaca sambata, de la ora 15, in deplasare, cu Axiopolis Cernavoda, intr-un duel programat in etapa a XVlll-a a Ligii a lll-a, Seria a ll-a. Derby-ul judetean se anunta unul extrem de aprins, cu doua formatii in forma si care isi doresc promovarea in liga secunda. In tur, la…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, infiintata de fani pentru a tine in viata spiritul farist dupa decesul FC Farul , a inceput cum nu se poate mai bine returul seriei secunde a Ligii a 3 a. Trei victorii in trei meciuri, golaveraj 11 0 si, ce i mai important, a urcat pe primul loc al clasamentului.…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta a inregistrat astazi o victorie foarte importanta in seria secunda a Ligii a 3 a, zdrobind in deplasare Unirea Slobozia, una dintre contracandidatele la promovarea in Liga a 2 a."Marinariildquo; s au impus cu 5 0 3 0 , gratiei golurilor reusite de R. Stanescu 45…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta va juca astazi, de la ora 15, in deplasare, cu Unirea Slobozia, intr-o partida programata in etapa a XIV-a a Ligii a lll-a la fotbal. O eventuala victorie a echipei din Slobozia ar reaprinde sperantele de promovare ale ialomitenilor, insa SSC Farul nu-si mai permite…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta sustine astazi un meci foarte important in batalia pentru promovarea in Liga a 2 a la finele actualului sezon. Aflata pe locul doi in clasamentul seriei secunde a Ligii a 3 a, dar la egalitate de puncte, 38, cu liderul Progresul 1944 Spartac, SSC Farul intalneste,…

- FC Hermannstadt a caștigat la limita partida de pe terenul ce lor de la ASU Poli Timișoara, scor 1-0, din etapa cu numarul XXVI a Ligii a 2-a la fotbal. Gazdele au avut ocazia sa egaleze in minutul 21, insa Niga a aparat șutul lui Predescu. Grație acestui succes, sibienii au egalat la puncte liderul…

- Tehnicianul a fost trimis în tribuna de arbitrul Iulian Calin din cauza protestelor în minutul 87 al partidei cu CSM Poli Iasi din prima etapa a play-off-ului Ligii I disputata pe 9 martie. Liderul clasamentului s-a impus atunci cu scorul de 2-1 printr-un gol marcat în prelungirile…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta a egalat la puncte liderul seriei secunde din Liga a 3 a, Progresul 1944 Spartac, dupa etapa a 15 a a campionatului.Inaintea rundei, echipa din Bucuresti avea un avans de doua puncte fata de formatia de pe litoral, vicelidera ierarhiei, iar rezultatele de astazi…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, cu 35 de puncte, sustine sambata meciul din etapa a 15 a a campionatului, intalnind in deplasare, de la ora 15.00, Agricola Borcea, care a acumulat 11 puncte pana acum, ocupand o pozitie periferica in ierarhie.…

- Avand ca obiectiv declarat promovarea imediata in Liga a 2 a, echipa de fotbal SSC Farul Constanta a debutat cu dreptul, sambata, in returul seriei secunde din Liga a 3 a, invingand clar, cu 3 0, pe teren propriu, la Techirghiol, FC Voluntari II Golurile au fost marcate de Diakite 18 sut din centrul…

- Liderul CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica in fata formatiei CSM Poli Iasi, cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de...

- SSC Farul Constanta va disputa, sambata, 10 martie, de la ora 15, pe terenul din Techirghiol, prima partida oficiala a anului, impotriva celor de la FC Voluntari ll, in etapa a XVll-a a Ligii a lll-a, Seria a ll-a.Antrenorul principal Petre Grigoras va avea la dispozitie cei mai importanti jucatori…

- Sezonul de primavara al Ligii a III-a va incepe cu runda a XVII-a, dupa ce meciurile din prima etapa a returului, care ar fi trebuit sa aiba loc la sfarșitul saptamanii trecute, au fost reprogramate din cauza timpului nefavorabil, pentru data de 28 martie. Primele trei partide ale rundei se vor ...

- Oficialii SSC Farul Constanta, echipa de fotbal aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, au anuntat astazi, intr o conferinta de presa, organizarea unei actiuni caritabile in sprijinul fostului portar al FC Farul Ion Anton, care sufera de o boala incurabila cancer in faza a doua . In acest…

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Capitanul naționalei Moldovei, Alexandru Epureanu, a inscris un gol in partida din campionatul Turciei cu Goztepe. Echipa moldoveanului, Istanbul Bașaksehir a invins cu scorul de 2-0 și continua sa se afle pe prima poziție in campionat.

- Transalpina Șugag, liderul Ligii a IV-a Alba s-a impus in ultimul joc de verificare disputat inaintea startului returului, 2-0 (1-0), in deplasare cu CIL Blaj, grație dublei realizate de Mura (23, 81). Același scor s-a inregistrat și in etapa ce a incheiat turul de campionat și aceeași parere a președintelui…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a castigat meciul amical de astazi, jucat la Constanta, pe stadionul Portul, in compania formatia Academia Rapid, care e clasata pe pozitia a treia in Liga a 4 a din capitala.Echipa constanteana s a impus cu 2…

- Stadionul Portul din Constanta gazduieste astazi partida amicala de fotbal dintre SSC Farul Constanta, echipa aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, si Academia Rapid, care ocupa pozitia a treia in Liga a 4 a Bucuresti. Inainte ca meciul sa inceapa, SSC Farul si a prezentat lotul de jucatori…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, sustine sambata, 24 februarie, amicalul de gala al pregatirii de iarna, intalnind la Constanta Academia Rapid echipa de pe pozitia a treia in Liga a 3 a Bucuresti Partida se va disputa pe stadionul "Portulldquo;…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constabta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii 2 a, a anuntat in aceasta seara achizitionarea mijlocasului George Calintaru, care a jucat ultima data la echipa de Liga 1 Juventus Bucuresti. Bine ai re venit la SSC Farul, George Calintaru George va implini 29 de ani…

- Stadionul "Portulldquo; din Constanta gazduieste sambata, 24 februarie, meciul amical dintre SSC Farul Constanta locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a si Academia Rapid Bucuresti locul trei in Liga a 4 a Bucuresti , urmase ale defunctelor FC Farul si Rapid. Partida incepe la ora 14.00, iar de la…

- Transalpina Șugag, liderul Ligii a 4-a Alba a caștigat al doilea joc de verificare disputat in compania formației din județul vecin, clasata pe locul secund in Sibiu. Dupa ce in primul joc, in deplasare, primul joc a fost 3-2 (1-0), ieri, la Vințu de Joc, trupa condusa de Ioan Marcu și Darius Cutean…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, va disputa pe 24 februarie, de la ora 14.00, un meci amical cu Academia Rapid locul trei in clasamentul Ligii a 4 a din Bucuresti .Astazi s a stabilit si unde se va disputa partida, pe stadionul Portul din Constanta.Cu…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul trei in seria secunda a Ligii a 3 a, s a intors ieri din cantonamentul de la Curtea de Arges, desi perioada stagiului centralizat fusese stabilita pentru zece zile, pana pe 23 februarie "Marinariildquo; plecasera la Curtea de Arges pentru a se pregati…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, stabilise trei meciuri de verificare pe perioada stagiului de pregatire de la Curtea de Arges, dar, la acest moment, doar unul mai e sigur, cel de sambata, 17 februarie, de la ora 11.00, cu FC Arges locul 7 in…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, s a intarit si in plan organizatoric, prin cooptarea fostilor fotbalisti ai FC Farul Adrian Pitu si Tiberiu Curt Avand ca obiectiv promovarea imediata in Liga a 2 a, SSC Farul a transferat pana acum, in aceasta…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a anuntat un nou transfer, cel al mijlocasului de banda Marius Vladimir Cocarla 21 de ani .Acesta a fost imprumutat timp de sase luni de la Concordia Chiajna, ulterior existand posibilitatea prelungirii contractului.Inainte…

- FCSB si CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Liderul a deschis scorul in min. 33,...

- FCSB si CFR Cluj au terminat la egalitate, 1-1 (0-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal. Liderul a deschis scorul in min. 33, prin fundasul brazilian Paulo Vinicius, in urma unei faze confuze: portarul Andrei Vlad a iesit…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, sustine astazi al cincilea meci de pregatire din aceasta iarna, intalnind CS Navodari, care se afla pe pozitia a treia in Liga a 4 a a judetului Constanta. Partida a fost programata de la ora 15.30, pe stadionul…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a castigat cu 3 1 1 1 meciul amical jucat sambata pe stadionul Farul din Constanta cu Farul Tuzla locul 14 in Liga 4 a a judetului Constanta . A fost a patra partida de verificare sustinuta de SSC Farul in aceasta…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, aflata pe locul secund in seria a doua a Ligii a 3 a, sustine sambata, 3 februarie, a patra partida de verificare din acest an, intalnind, de la ora 11.00, pe stadionul "Farulldquo; din Constanta, echipa Farul Tuzla, care ocupa pozitia a 14 a in Liga a 4 a a judetului…

- Cu cinci saptamani inaintea startului in returul Ligii a 3-a, fotbaliștii de la CSM Rm. Sarat au susținut, sambata trecuta, pe terenul din imediatat vecinatate a propriei baze sportive, un prim meci de verificare din aceasta iarna. Adversara jucatorilor pregatiți de Marius Tirila și Sorin Bodoc a fost…

- ACS Șirineasa, liderul detașat al Ligii a III-a, a incheiat la egalitate, scor 1-1, partida amicala jucata sambata cu liderul ligii a IV-a din Hunedoara. Meciul a fost jucat pe un teren acoperit de zapada, iar CS Hunedoara a deschis scoru...

- Claudiu Dragu, golgeter al SSC Farul Constanta, alaturi de Alex Grigoras si Raphael Stanescu, isi serbeaza astazi ziua de nastere, atacantul implinind 26 de ani."La multi ani, multa sanatate si impliniri, Claudiu Dragu Considerat mult timp o sperata a fotbalului dobrogean, Claudiu Dragu a laquo;explodatraquo;…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, sustine sambata, 27 ianuarie, al doilea meci amical de la inceperea pregatirii de iarna. Jucatorii antrenati de Petre Grigoras, Marian Dinu, Ion Barbu si Gica Mina intalnesc, de la ora 11.00, pe stadionul Farul,…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, disputa sambata, 27 ianuarie, al doilea meci amical al perioadei de pregatire, intalnind, de la ora 11.00, pe stadionul "Farulldquo;, Victoria Cumpana Liga a 5 a , al carei nou antrenor este Vasilica Cristocea,…

- Performanta Ighiu, cea mai bine plasata dintre conjudetene la mijlocul campionatului, locul secund in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, la patru puncte de liderul „U” Cluj, va avea un buget redus in partea secunda a campionatului. Inaintea primei ședințe de pregatire, intr-un dialog tranșant cu jucatorii,…

- SSC Farul Constanta, echipa clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a sustinut sambata primul meci de verificare din 2018, intalnind, pe stadionul "Farulldquo;, Abatorul Slobozia, liderul Ligii a 4 a a judetului Ialomita. Surprinzator, meciul i a revenit Abatorului, cu 2 0 0 0 , prin golurile…

- Mijlocasul Alin Carstocea a semnat in urma cu putin timp contractul cu echipa de fotbal SSC Farul Constanta, care este clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a.Dupa cum a declarat Georges Muzaca, directorul de relatii publice al SSC Farul, intelegerea oficiala dintre club si jucator este…

- Dupa ce a fost trecut, imediat dupa Anul Nou, pe lista jucatorilor care nu s-au mai aflat in vederile antrenorului instalat la finele lunii noiembrie a anului trecut, Romulus Ciobanu, fostului golgheter al Petrolului (a avut cea mai buna medie numar de goluri inscrise/numar de minute jucate, in returul…

- Echipa clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, SSC Farul Constanta, s a reunit, astazi, la stadionul "Farulldquo;, dupa vacanta de iarna.Au fost prezenti si mai multi jucatori noi, iar cu unul dintre ei, mijlocasul Marius Tudorica, de la FC Voluntari, s a semnat contractul.Sambata,…

- Axiopolis Cernavoda, echipa clasata pe locul trei in seria secunda a Ligii a 3 a, isi va relua pregatirea in vederea returului pe 18 ianuarieIn cele 13 meciuri de campionat disputate in 2017, Axiopolis a strans 29 de puncte, avand noua victorii, doua egaluri si doua esecuri, golaveraj 34 17. Formatia…

- Echipa clasata pe locul trei in seria secunda a Ligii a 3 a de fotbal, SSC Farul Constanta, s a inteles cu un jucator de la formatia de prim esalon FC Voluntari, mijlocasul central Marius Catalin Tudorica 24 de ani , care va semna contractul luni, 15 ianuarie, la reunirea echipei, programata la ora…

- Foresta a fost echipa extremelor in prima parte a campionatului, fiind formația cu cei mai mulți jucatori utilizați, 44, alt record fiind legat de numarul stranierilor care au evoluat pentru formația suceveana, 13, aceștia provenind din țari dintre cele mai exotice, dupa cum urmeaza: Diallo ...