Steagul Municipiului Iași pe vârful Elbrus

Sebastian Agafiţi a cucerit pentru a doua oară vârful Elbrus, considerat cel mai înalt pisc muntos din Europa şi având o altitudine de 5.642 de metri. vârful Elbrus 1 of 2 Evenimentul a avut loc luni, 8 iulie, la ora locală 9.45, şi a făcut parte din reeditarea expediţiei “Sky is the limit”, iniţiată în 2017, anul… [citeste mai departe]