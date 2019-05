Stiri pe aceeasi tema

- DISPUTA… Problema celor trei portofolii ramase vacante in Guvern, dupa demisia ministrilor, si incapatanarea lui Iohannis de a nu permite noi ministri in locul celor demisionari, face ca PSD sa fie pe un butoi de pulbere in aceasta perioada. Dumitru Buzatu, presedintele PSD Vaslui, sustine ca numai…

- "Solutia cea mai simpla este remanierea, adica presedintele Iohannis sa accepte noi propuneri probabil, pentru ca cele vechi e putin probabil ca PSD sa le mai reitereze si atunci vom vedea cum se comporta presedintele Iohannis. Intr-un caz absolut deosebit va trebui sa se procedeze la restructurarea…

- Consiliul Județean (CJ) Vaslui și instituțiile din subordine vor avea in anul 2019 cel mai mare buget de dupa Revoluția din anul 1989. In total, bugetul județului cumuleaza la venituri suma de 400 milioane de lei, adica 4.000 miliarde de lei vechi. Cel mai important lucru pe cale il promovam anul acesta…

- Judecatorul clujean a întocmit o sinteza a discuțiilor avute cu șeful statului, dezvaluind propunerile înaintate acestuia. „Președintele ne-a chemat la consultari pe legile justiției, nu pe referendum, în virtutea calitații lui de mediator. Am fost 20 de judecatori…

- Citirea contoarelor este obligația legala a distribuitorului licențiat de gaze naturale si energie electrica; Datele colectate sunt transmise furnizorilor pentru care au optat consumatorii si stau la baza emiterii facturilor de gaz si electricitate; Delgaz Grid este distribuitorul licențiat de gaze…

- Este vorba despre o competitie adresata ciclistilor amatori din judet, indiferent de varsta si experienta, organizata de Alfa Club Ciclism Barlad nu atat pentru a stabili o ierarhizare a participantilor, cat mai ales pentru a promova sportul, in special ciclismul. Evenimentul va avea loc duminica, 17…

- REACTIE… Seful PSD de la Vaslui, Dumitru Buzatu, spune ca social-democratii nu trebuie sa-l schimbe din functie pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, desi acesta si-a ridicat in cap mii de magistrati din Romania. Buzatu spune ca actualul ministru a format generatii de juristi si e foarte greu de gasit…