Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Sergiu Radu a fost pus in dificultate atunci cand, in timpul emisiunii GSP Live, a fost pus sa aleaga cel mai bun jucator roman din prezent. "Aaaaa...nu știu! Niciunul nu face diferența. Nu e un jucator despre care sa spui ca «el e cel mai bun din Romania» sau ca da, «el e jucatorul…

- Voalul purtat de Meghan Markle in ziua nunții regale nu a fost ales deloc la intamplare, iar ducesa a avut grija sa includa și un obiect special, care ii va aduce aminte toata viața de inceputul relației sale cu prințul Harry.

- ''Poziție din partea senatorilor PNL Alina Gorghiu, Iulia Scantei, Florin Cițu, Daniel Fenechiu referitor la inițiativa legislativa a cetațenilor de revizuire a Constituției PNL a avut mereu toata deschiderea pentru a discuta in Parlament aceasta inițiativa legislativa a cetațenilor de revizuire…

- Adrian Mutu este, fara indoiala, un barbat de nota 10! „Briliantul” ii face toate poftele sotiei sale, in timp ce munceste de zor in Emiratele Arabe Unite, la echipa a doua a clubului Al Wahda.

- Mariana Alexandru, unul dintre cei mai respectati procurori din Romania, a fost 'executata' in 2014, chiar in timp ce instrumenta dosarul Gala Bute. Dovada apare abia dupa patru ani si releva poate unul dintre cele mai grave abuzuri din istoria DNA. Mariana Alexandru ocupa, din data de 26 iulie 2018,…

- S-a despartit de Catalin, dar nu pierde timpul. Nico de la "Insula Iubirii" este pregatita sa iubeasca din nou si isi deschide inima unei noi iubiri. Nimeni nu se astepta ca Nico si Catalin sa se desparta, asta pentu ca cei doi erau logoditi, iar apropiatii credeau ca urmeaza nunta si nu despartire.

- Timp de aproape un secol, astronomii au fost intrigati cu privire la variabilitatea bizara a stralucirii stelelor tinere care se gasesc in constelatia Taurus-Auriga, aflata la o distanta de circa 450 de ani lumina de Terra. O stea in particular...