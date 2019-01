"Eu sunt oarecum surprins ca PSD-ul a renuntat atat de usor la Corina Cretu! O stiu din 1990, ea a avut o traiectorie care a fost legata de PSD in cea mai mare masura. Am impresia ca au fost mai curand chestiuni de ordin personal si de proasta gestiune a comunicarii. In opinia mea, venirea Corinei Cretu la partidul lui Victor Ponta, este un aspect negativ pentru PSD, este o pierdere pe mi-e greu sa o cuantific", a declarat Nastase pentru psnews.ro.

El a apreciat ca aceasta "are si notorietate, are si favorabilitate, are si relatii foarte multe".

Comisarul european Corina Cretu…