Adrian Năstase spune că PSD ia calea dezastrului: S-a risipit credința că poate asigura competență în administrarea țării Fostul premier PSD Adrian Nastase a apreciat joi, intr-o analiza privind motivele care au dus la pierderea alegerilor europarlamentare de catre formațiunea social-democrata, ca pesediștii și pierdut imaginea de guvernare competenta, acest lucru fiind un semnal ca PSD se afla pe „drumul spre dezastru”: „Pierderea unui milion de voturi in 30 de luni de catre PSD reprezinta un dezastru. Insa nu atat lipsa unui milion de votanți este chestiunea care trebuie ințeleasa de PSD, cat, mai ales, declanșarea unui val de ura impotriva sa, manifestat printr-un nivel relativ ridicat de participare, specific… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro „Pierderea unuide voturi in 30 de luni de catre PSD reprezinta un dezastru. Insa nu atat lipsa unuide votanți este chestiunea care trebuie ințeleasa de PSD, cat, mai ales, declanșarea unui val de ura impotriva sa, manifestat printr-un nivel relativ ridicat de participare, specific…

Stiri pe aceeasi tema

- Puternicul ciclon Fani a atins zona de uscat in estul Indiei, vineri, la 08:00 ora locala (02:30 GMT), au anuntat serviciile indiene de meteorologie. "Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h (...)", a indicat un reprezentant al serviciilor meteorologice din statul Odisha, H.R. Biswas. Autoritatile…

- Puternicul ciclon Fani a atins zona de uscat in estul Indiei, vineri, la 08:00 ora locala, au anuntat serviciile indiene de meteorologie citate de AFP. „Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h...

- Politicieni din aproape toate partidele militeaza pentru incalcarea cu buna stiinta a Legii taximetriei, doar pentru a face loc pe piata din Romania unor firme care incalca cel putin trei legi ale statului roman: Legea taximetriei, Codul Muncii si Codul fiscal, avertizeaza reprezentantii Confederatiei…

- Cel mai mare depozit de arhiva din regiunea de vest a țarii va fi inaugurat la Timișoara in 1 iunie. Contractul a fost deja semnat de compania AConnect. Depozitul respecta cele mai ridicate standarde de siguranța și operare, avand o capacitate de depozitare de +800.000.000 de documente. Acesta va fi…

- Irigarea unui milion de hectare va asigura Romaniei menținerea primului loc la producția de porumb in Europa, declarat ministrul Agriculturii Petre Daea, in Dolj, potrivit Agerpres. Petre Daea a analizat stadiul lucrarilor la reabilitarea amenajarii de irigații Nadeia-Maceșu, o investiție…

- Bucurestiul are peste un milion de angajati, iar venitul mediu este cu 35% mai mare decat media pe tara. Sunt date care arata discrepantele din Capitala si restul tarii, decalaj care este de fapt mai accentuat daca avem in vedere ca mai avem concentrari de angajati si venituri peste medie in vestul…

- Ne naștem fara convingeri, iar pe acestea le invațam prin intermediul experiențelor de viața, atunci cand le interpretam și cand ne confirmam gandurile și reprezentarile despre acestea. Potrivit psihologului Laura Maria Cojocaru, confirmarea este pasul care transforma un gand intr-o convingere, iar…

- Ne naștem fara convingeri, iar pe acestea le invațam prin intermediul experiențelor de viața, atunci cand le interpretam și cand ne confirmam gandurile și reprezentarile despre acestea. Potrivit psihologului Laura Maria Cojocaru, confirmarea este pasul care transforma un gand intr-o convingere, iar…