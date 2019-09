Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, sustine ca Guvernul poate functia, potrivit legii, si fara ministrii ALDE demisionari. Acesta citeaza din Codul Administrativ si din Legea de functionare a Guvernului."Mai multi oameni politici si analisti au lansat, in ultimile zile,…

- Saptamana viitoare va fi cruciala pentru formula de guvernare. ALDE va stabilidaca ramane la guvernare sau intra in opoziție. PSD se reunește luni sa stabileasca pașii de urmat daca ALDE iese de la guvernare. Variantele de lucru sunt:1. Continua actualul Guvernul PSD-ALDE. ALDE cere intrarea…

- Scena politica a fost puternic conturbata de rezultatele de la alegerile pentru Parlamentul European. Echilibrul, mai exact macro-echilibrul politic a fost zdruncinat odata cu aparitia USR. Partidul pornit ca o initiativa civica la Bucuresti, dupa ce a obtinut rezultate spectaculoase in Capitala, si-a…

- Dupa ce a cules felicitarile Bruxelles-ului Guvernul a marcat, vineri, incheierea presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene – pe care Romania a deținut-o pana la 30 iunie 2019. Festivitatea a avut loc tot la Ateneu, acolo unde a debutat și preluarea președinției rotative. Daca in ianuarie…

- Conducerile a 15 organizatii locale ale Partidului National Liberal, printre care si cea din Ramnic, au fost dizolvate ca urmare a rezultatelor slabe obtinute la alegerile europarlamentare din luna mai, a declarat,...

- Guvernul a modificat, in ședința de miercuri, ordonanța de urgența privind Codul Administrativ, la o saptamana dupa ce aceasta fusese adoptata, dar nepublicata in Monitorul Oficial. Astfel, autoritațile...

- „In mod clar, la alegerile din 26 mai, PSD a pierdut, iar partidele de opoziție au demonstrat, prin rezultatul votului, ca se bucura de increderea cetațenilor pentru a pregati viitoarea guvernare. Alianța 2020 USR PLUS a fost revirimentul acestor alegeri și, pornind de la aceasta concluzie,…

- "Frica din PSD" "Dragi colegi... Daca exista, totusi, un motiv pentru care unii dintre noi mai stau cu privirea in pamant si cauta solutii acolo unde nu exista, acest motiv este frica. (...) Frica din PSD are la baza frica de PSD. Daca am fi devenit cu adevarat un partid mort, fara viitor,…