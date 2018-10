Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Nastase, fost lider al PSD și fost premier al Romaniei, scrie, pe blogul sau, o postare despre cum poate scapa PSD de conflictele care il macina."De-a lungul anilor petrecuti in politica, eu am considerat ca nu poti sa gestionezi eficient mai mult de trei crize in acelasi timp. Nu stiu…

- Ministrul justiției a publicat, duminica, pe pagina de Facebook, „simple precizari referitoare la OUG pentru modificarea Legilor justiției” pe care „președintele Republicii ar fi trebuit sa le cunoasca”. Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a spus ca Ordonanța este „ingrijoratoare!” si a acuzat coalitia…

- Iata cum comenteaza, Adrian Nastase, pe pagina sa oficiala de Facebook, situatia politica a momentului si care sunt, in opinia sa, variantele de urmat: "De-a lungul anilor petrecuti in politica, eu am considerat ca nu poti sa gestionezi eficient mai mult de trei crize in acelasi timp. Nu stiu…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a participat miercuri, 10 octombrie, la Bucharest Forum 2018, organizat la Palatul Cercului Militar Național, in cadrul unui panel moderat de analistul politico-militar Radu Tudor. Tematica panelului s-a axat pe abordarile diplomatice și militare ale Romaniei…

- O delegație a Comisie de la Veneția a ajuns, joi, la București, in cadrul pregatirii unui aviz privind modificarile Codurilor penale, avand intalniri cu președintele Klaus Iohannis, ministrul Justiției, Tudorel Toader, dar și cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justiției, scrie Mediafax.…

- ”Doamnea Firea, vreți sa demonstrați ca va pasa de bucureșteni și de imaginea Romaniei la Bruxelles? Daca va pasa cu adevarat, susțineți propunerea PNL de inființare a comisiei parlamentare de ancheta pentru violentele de la protestul din 10 august! Gabriela Firea ar putea dovedi ca la Neptun…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anunțat, marți, ca va depune in toamna la grupul socialist din Parlamentul European o solicitare de excludere a PSD din randurile socialiștilor europeni, cerere insoțita de un dosar privind „acțiunile acestui grup infracțional pus in apararea corupților".De…

- Recent, nu stiu cu ce ocazie, ambasadorul roman la Londra facea o analiza interesanta despre situatia politica din Uniunea Europeana. Dan Mihalache observa ca o parte din liderii europeni il au ca model pe Vladimir Putin, dar si pe Viktor Orban. Daca in privinta presedintelui Rusiei exagereaza, intr-adevar,…