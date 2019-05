Adrian Năstase, reacţie după condamnarea lui Dragnea "Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea trebuia sa-si dea demisia din fruntea partidului dupa rezultatul umilitor la alegerile de ieri; 2. Condamnarea lui, intr-un dosar cusut cu ata alba, este o condamnare ce a avut un obiectiv politic. Aceasta condamnare, ca si felul in care a fost „insotit” Dragnea spre Rahova arata ca suntem un popor crud, usor de manipulat, si ca, dupa „revolutia votului”, a urmat justitia populara. In mod paradoxal, folosirea social media nu ne duce spre viitor ci spre trecut", scrie Adrian Nastase pe blogul sau. "Stiu ce inseamna umilinta unei condamnari"… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

