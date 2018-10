Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase a publicat pe blog un memorandum semnat , in anul 2000, de Traian Basescu, in calitate de ministru al Transporturilor, cu Banca Mondiala. „Puteti vedea cine este autorul angajamentului incalificabil de privatizare a Petrom si a intregii industrii romanesti“, scrie Nastase.

- Document incendiar publicat de fostul premier Adrian Nastase pe blogul sau. Fostul lider social - democrat susține ca Traian Basescu ar fi vandut bancile și industria romanești. "Din cand in cand, Basescu, in stilul lui obișnuit, mincinos, incearca sa scape de responsabilitațile ce-i…

- ”Din cand in cand, Basescu, in stilul lui obisnuit, mincinos, incearca sa scape de responsabilitatile ce-i revin in dezastrul economiei si infrastructurii romanesti, in timpul mandatelor pe care le-a avut.” a scris Adrian Nastase, pe blogul sau. Fostul premier a adaugat ca ”in Memorandumul…

- Firmele din Turcia au afaceri de 7 miliarde de dolari in Romania, iar autoritațile turce vor ca cifra sa creasca la 10 miliarde de dolari. Este una dintre concluziile intalnirii dintre Recep Erdogan și Viorica Dancila.

- Gelu Ștefan Dianconu, fostul șef al ANAF, a publicat pe contul sau de Facebook un document despre care susține ca a stat la baza controlului din 2017 al Direcției Antifrauda din ANAF la redacția Rise Project, o publicație online independenta, care a investigat afacerile lui Liviu Dragnea din Brazilia,…

- Primaria municipiului Constanta a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului privind activitatile de administratie social comunitara. Proiectul de hotarare poate fi consultat pe site ul oficial, www.primaria constanta.ro, in sectiunea ,,De interes public Transparenta…

- Consilierul premierului Darius Valcov a facut publica o alta varianta a protocolului semnat intre SRI și Parchetul General, in anul 2016, in preajma alegerilor, acesta avand mai multe prevederi decat cel care apare pe site-ul Ministerului Public.Protocolul facut public de Darius Valcov este…

- Darius Valcov susține ca arestarea sa nu e intamplatoare, mai ales ca, inainte cu doar cateva zile de a fi arestat, a primit o scrisoare de la fostul președinte Traian Basescu in care i se oferea un post in schimbul funcției de ministru de Finanțe. "Mi se cereau doua lucruri" "In martie,…