- Fostul premier si lider PSD, Adrian Nastase, afirma, intr-un comentariu publicat miercuri pe blogul sau, ca "prietenii" vicleni ai PSD care asteptau aparitia unui nou UNPR in urma luptelor din Comitetul Executiv au de ce sa fie furiosi, in conditiile in care partidul a ramas unit."'Prietenii'…

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier al Romaniei, exprimandu-si speranta intr-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana. "Salut decizia presedintelui…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac furibund la adresa premierului desemnat al României, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la un post de televiziune, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle, și îl critica…

- "Domnul președinte Klaus Iohannis a fost de acord cu numirea doamnei Viorica Dancila, in ciuda faptului ca ar putea sa iși nemulțumeasca propriul electorat, dar s-a pus pe primul plan necesitatea stabilitații țarii. Deși ieri președintele a ezitat mult la propunerea facuta de PSD, astazi a luat decizia…

- ”Am decis sa dau PSD-ului inca o șansa și sa desemnez persoana propusa, pe doamna Dancila, dar acum PSD-ul trebuie sa performeze de data aceasta” a spus președintele Klaus Iohannis. Președintele a cerut partidului de guvernamant sa iși respecte programul de guvernare. Este pentru prima data cand Romania…

- UDMR așteapta desemnarea premierului de catre președinte: Nu o cunoaștem pe Viorica Dancila, daca vrea votul nostru, vom avea o intalnire, a spus liderul UDMR, Kelemen Hunor, miercuri, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni. Kelemen Hunor a afirmat ca Uniunea nu o cunoaște pe Viorica Dancila, propunerea…

- "In principiu n-au nimic, deocamdata, impotriva doamnei Viorica Dancila, n-au nicio informatie sau elemente care sa-i faca sa nu o sustina, dar ei vor adopta o decizie intr-un for statutar”, adeclarat Dragnea.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul consultarilor…

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Traian Basescu a postat pe contul personal de Facebook un mesaj adresat președintelui Klaus Iohannis, ca reacție a propunerii Vioricai Dancila în funcția de premier al României. ”Jucati, Domnule Presedinte ! Cred ca merita. Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana…

- Catalin Ivan arata ca in acest moment ”democrația din Romania este pusa in pericol”. Potrivit acestuia, Klaus Iohannis daca o va accepta pe Viorica Dancila va demonstra ca ”nu da doi bani pe țara și viitorul” ei, insa iși va asigura un alt mandat. „Daca o va accepta pe Viorica Dancila, Klaus…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Cele mai importante declarații vor fi prezentate in format LIVE TEXT pe DC News. Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. Programul consultarilor…

- Viorica Dancila a fost validata pentru functia de premier si de cei de la ALDE. Comitetul Executiv al partidului s-a întrunit miercuri dimineata pentru a dat un vot propunerii PSD pentru sefia Guvernului. Membrii Biroului Politic ALDE au votat cu unanimitate de voturi sustinerea…

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politica. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-și demita pentru a doua oara propriul premier.Cristian Tudor…

- Gorghiu a declarat marti, la emisiunea Romania 9, de la TVR 1, ca nu vede "argumente constitutionale pentru a se respinge aceasta candidatura" de catre presedinte. "Nu vad sa se finalizeze circul nici macar prin desemnarea unui nou prim-ministru din PSD. Presedintele, daca imi cereti o…

- Solutia opozitiei la criza politica actuala este alegerile anticipate, o idee avansata atat de liberali, cat si de liderul USR, potrivit Digi 24."Orice varianta pe care presedintele o va contura, in urma careia PSD va ajunge in opozitie, va fi sustinuta de noi. In masura in care in urma discutiilor…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind plecat. Intalnirea se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Europarlamentarul…

- Liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, declara în octombrie 2017, în contextul existenței mai multor miniștri din guvernul Tudose cu probleme penale, ca un functionar de la Bruxelles nu poate spune social-democratilor cine pleaca sau nu din Cabinetul de la Bucuresti. "Din…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a precizat ca organizația politica pe care o conduce va propune președintelui declanșarea alegerilor anticipate. Șeful liberalilor a spus ca nu dorește ca Romania sa “ajunga pe mana tribului din Teleorman” iar PNL este pregatit sa iși asume raspunderea…

- Comitetul Executiv al PSD a votat ieri retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul. Tudose a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv, ca pleaca cu fruntea sus, nu va asigura interimatul si va ramane membru de partid.…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntand in consecinta ca isi va depune mandatul, au declarat surse politice, scrie zf.ro.

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

- Iata care sunt acestea: - Eticheta de “guvernare haotica și sub presiune politica” aplicata echipei Tudose cu largul concurs al binomului toxic Dragnea-Tariceanu, va genera neincredere publica interna și externa, bulversarea fiscala si turbioanele create de lupta politica pentru subordonarea…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a promulgat legea despre plata defalcata a TVA. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 27 decembrie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA”, se arata intr-o…

- Mai multe informații din interiorul partidelor, prezentate ca subterane ale politicii, au fost dezvaluite joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3. 1. Ținta politica nr. 1 în anul 2018 este eliminarea lui Liviu Dragnea, atât din fruntea Camerei Deputaților,…

- Fostul premier din perioada 2000-2004, Adrian Nastase, a declarat in aceasta seara, in cadrul unei emisiuni la TVR, ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american. In aceeași emisiune, Nastase l-a acuzat pe președintele…

- Pe fondul emotiilor generate de funeraliile Regelui Mihai unul dintre liderii PSD lanseaza o propunere socanta, mai ales ca este venita din partea unui partid considerat nemonarhist. Presedintele executiv al PSD, Badalau propune organizarea unui referendum privind trecerea Romaniei la un regim monarhic.…

- Scandal in plenul Camerei Deputaților: Opoziția a protestat cu scotch pe gura, fluieraturi și afișe cu mesajul ”Jos Cenzura”, miercuri, in cadrul ședinței. Deputatul PNL Florin Romana apelat la un protest inedit, in plen. A venit la tribuna plenului și si-a lipit pe gura o banda de scotch, acuzandu-i…

- Fostul sef al statului, Traian Basescu, a declarat, luni, ca un presedinte nu trebuie sa se puna in fruntea protestelor, iar incercarea Opozitiei de a politiza protestele ii afecteaza pe manifestanti. „Cei care sunt in strada au ca si mine o profunda neincredere in PSD. Nu e rolul unui…

- 2017 este anul protestelor. Dorinta PSD de a schimba legile justitiei i-a enervat pe romani, astfel ca au iesit masiv in strada. In direct la Romania TV, fostul presedinte, Traian Basescu, a reactionat la aceste proteste. Pe actualul senator il deranjeaza faptul ca ceilalti lideri ai Opozitiei au…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, de la ora 12, iar printre subiectele inscrise pe ordinea de zi se numara programul de activitate pentru anul 2018, precum si stadiul indeplinirii Planului de actiune pentru implementarea deciziilor Summitului NATO de la Varsovia. „Marti,…

- Orice sondaj privit dintr-o anume perspectiva nu spune nimic, in vreme ce din alta perspectiva acelasi sondaj spune totul. Nu face exceptie nici ultimul sondaj dat publicitatii. Semnificativa la capitolul incredere este situarea Justitiei (24%) in vecinatatea Parlamentului (20%) si clasei politice (19%).…

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus Iohannis, despre statul paralel,…

- La Goteborg s-a deschis vineri summit-ul dedicat pilonului social al constructiei europene, la care participa sefii de stat si de guvern din UE, dar si reprezentanti ai confederatiilor sindicale si activisti sociali. In ambianta de deschidere a summit-ului de la Goteborg (Gothenburg), echipa…

- Liderii PSD au adoptat, cu unanimitate de voturi, in Comitetul Executiv de la Baile Herculane, o rezoluție politica impotriva Statului Paralel și a celor care ar lupta impotriva puterii legitime din Romania.”REZOLUTIE a Comitetului Executiv National al PSD, intrunit in data de 17 noiembrie…

- Ultimele evenimente de pe scena politica din Romania au facut ca liderul social-democrat, Liviu Dragnea, sa piarda tot mai mult din increderea romanilor. Astfel, ultimul sondaj realizat de IMAS si citat de Antena 3 si Digi24, arata ca Liviu Dragnea se bucura de increderea numai a 15% dintre romani,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine ca raportul Comisiei Europene privind MCV “reprezinta un serios semnal de alarma de care coalitia de guvernare trebuie sa tina cont”. Va prezentam comunicatul Administratiei Prezidentiale: “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul…

- Politica autoritarista a PSD, care a dus Romania in pragul colapsului, a inceput sa se manifeste și in interiorul Parlamentului. PSD a refuzat discutarea in Parlament a moțiunii simple elaborate de PNL pe tema dezastrului din domeniul energiei. Probabil deranjați de titlul moțiunii, intitulata „ROMANIA…

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca din timp in timp este nevoie de modificari ale legislatiei fiscale, insa precizeaza ca acestea trebuie discutate si ca responsabilitatea pentru dialogul politic apartine presedintelui Klaus Iohannis. „Constat o lipsa de responsabilitate inacceptabila a liderilor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 6 noiembrie a.c., la Ateneul Roman, o alocuțiune cu prilejul Galei Asociației Municipiilor din Romania, acolo unde cei mai mulți primari sunt din PSD.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Buna seara tuturor!Onorata…

- ”Despre candidati este oarecum prematur sa vorbim. Ce pot sa spun cu siguranta este ca la alegerile prezidentiale in turul I, USR va avea cu siguranta un candidat, pentru ca suntem un partid care isi doreste sa conteze in politica din Romania si in anii care urmeaza. Suntem un partid nu doar de conjunctura,…

- Romania a ajuns prizoniera unei puteri politice care ii distruge economia si este pe cale sa ii distruga si Justitia, o putere politica pe care nu ezit sa o numesc extrem de toxica si ale carei efecte suntem in pericol sa le decontam multi ani de acum incolo, asta in ipoteza, paradoxal minimala, ca…