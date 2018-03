Stiri pe aceeasi tema

- Organizata de Fundația Gorschakov in colaborare cu Fundația Titulescu Adrian Nastase și cosmonautul Dumitru Prunariu au fost vineri la Moscova, chiar inaintea alegerilor pentru președinție, care au loc duminica. Prunariu - fost ambasador al Romaniei la Moscova - a scris pe Facebook ca ei au participat la…

- British Council, organism international britanic pentru relatii culturale si educatie, s-a declarat sambata 'profund dezamagit' de sanctiunile ruse, dupa ce Moscova a anuntat ca pune capat...

- Tensiune la cota maxima intre Londra si Moscova. Ministrul britanic de externe l-a indicat pe Vladimir Putin ca fiind 'extrem de probabil' cel care a decis atacul neurotoxic asupra fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Cel putin opt politisti au fost raniti joi seara, la Lyon, in urma unor incidente produse inaintea meciului dintre echipa locala Olympique si formatia rusa TSKA Moscova, din cadrul mansei secunde a optimilor de finala ale competitiei de fotbal Europa League, informeaza AFP. Potrivit politiei franceze,…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Dragnea si Irina, vodevil subtire, cu un corb batran si o turturica. Romania e inepuizabila cand vine vorba despre comedii antologice. Saptamana trecuta am avut minunatul cuplet cu fugari. DNA sughita/ dupa Elena si Ghita/ Bica gagica/se arde-n Costa Rica/ Monica uratica/ vrea sa prinda gagica/ si sa…

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a...

- Fostul lider PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat, sambata, la Congresul partidului, asa ca, fiind la Cornu, nu a urmarit cu mare atentie ce s-a intamplat la Sala Palatului. Adrian Nastase si Liviu Dragnea sunt in relatii reci.

- China a indemnat vineri Statele Unite si Coreea de Nord la ”curaj politic”, dupa anuntul spectaculos cu privire la un summit intre Donald Trump si Kim Jong-un pe tema programului nuclear al Phenianului, iar ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a salutat ”un pas in directia buna”, relateaza AFP. ”Speram…

- “Asta e! Am dat de naiba”, sunt ultimele cuvinte spuse de pilotul avionului Saratov Airlines, care s-a prabușit la doar șase minute de la decolare, pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Conversația dintre pilotul și copilotul avionului a ieșit acum la iveala, dupa ce autoritațile au recuperat una dintre…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele...

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut…

- Vizat de o ancheta federala americana cu privire la presupusa ingerinta rusa in timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, Manafort a fost acuzat la sfarsitul lui februarie ca a platit mai mult de doua milioane de euro unor fosti inalti responsabili europeni pentru a face lobby in favoarea…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (al NATO - n.red.)…

- Doua membre ale Pussy Riot, formatia feminista de punk-rock din Moscova cunoscuta pentru versurile provocatoare, au disparut marti in timp ce calatoreau din Crimeea catre Moscova, scrie digi24.ro.

- MAE, atentionare de calatorie pentru Serbia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia cu privire la emiterea unui cod portocaliu si galben de ninsori, vant si ger pe teritoriul acestui stat. MAE atrage atentia…

- Suedia a anunțat ca trebuie sa iși dubleze bugetul militar in urmatorii șapte ani aentru ca țara sa fie bine aparata. Mai precis, un raport al armatei suedeze indica faptul ca țara trebuie sa majoreze de doua ori butetul militar pana in 2035, in contextul amenințarii ruse, relateaza Reuters. Potrivit…

- "Intr-o societate in care informația este excesiv de abundenta, oamenii nu mai au timp sa stea și sa analizeze. S-au dezobișnuit sa mai verifice. Cred ca fenomenul de fake news este o parte a razboiului asimetric. Daca dorești sa manipulezi și sa impui o decizie, atunci bombardeaza-i pe ceilalți…

- Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit in timpul audierilor la Comisia pentru controlul SRI ca a aflat in urma unei discuții cu o persoana care in anul 2005 lucra la Președinție, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, ca pe biroul președintelui Traian Basescu se aflau atunci redate convorbiri telefonice…

- Alina Cojocaru, considerata drept una dintre cele mai bune balerine ale lumii din toate timpurile a fost premiata de critica de dans din Anglia la National Dance Awards (premiile britanice de dans), cu distincția „Outstanding Female Performance”, adica Premiul pentru interpretare feminina remarcabila.…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil…

- Anchetatorii rusi au descoperit ca prabusirea avionului Antonov An-148, in apropiere de Moscova, a fost cauzata de inghetarea unui senzor care a determinat defectarea vitezometrului, potrivit agentiei Tass.

- "In aceasta saptamana voi anunta ca demisionez. Astfel, in Balti vor putea fi alegeri pe 20 mai, atunci cand au loc mai multe alegeri locale. Eu demisionez pentru ca toti sa se poata pregati sincer de alegeri", a declarat Renato Usatii, care de peste un an gestioneaza activitatea municipalitatii prin…

- De la un timp, mi se creeaza impresia ca președintele Igor Dodon are o misiune secreta, speciala și nobila. El este trimisul sa intregeasca neamul romanesc! Nu radeți. Am și argumente in acest sens. Sa va spun și de ce. De mai bine de un an, dansul tot strecoara printre dinți ca toate relele vin din…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, toate cele 71 de persoane aflate la bord pierzandu-si viata, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP. Avionul, de tipul…

- Cum arata avionul prabușit in Rusia. U n avion Antonov An-148 s-a prabușit, duminica, in afara capitalei Rusiei, Moscova , la doar cateva minute dupa decolare, 71 de oameni pierzandu-și viața. Vezi galeria foto + 7 + 7 Antonov Am-148 este un avion cu doua motoare, folosit la zboruri regionae, cu o capacitate…

- Un incident tragic s-a petrecut intr-un oras din apropiere de Moscova. Un angajat al unei spalatorii a fost ucis dintr-o singura lovitura aplicata de catre un client de nemultumit, transmite presa rusa. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Vladimir Kara-Murza Jr., presedintele Fundatiei pentru Libertate Boris Nemtov, a anuntat marti ca o ceremonie oficiala de schimbare a numelui Wisconsin Avenue in Boris Nemtsov Plaza a fost programata pe 27 februarie, cu ocazia marcarii a trei ani de la asasinarea lui Nemtov.Un fost vicepremier…

- Cu o incapatanare demna de o cauza mai buna, o parte a conducerii Serviciului Roman de Informatii incearca sa ne convinga ca acesta este cea mai „fraiera” instituitie a statului roman. Pentru ca, desi printr-o halucinanta ordonanta de urgenta data de fostul premier Adrian Nastase pe cand acesta inca…

- BUCURESTI, 6 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Acuzatii terifiante privind boicotarea accesului afaceristilor români pe pietele din Rusia! Directorul comercial al firmei de mobila SIMEX, Gabriel Antoniu Lavrincik prezinta fapte de o gravitate extrema, lucruri despre care presa economica…

- Cel putin o persoana a decedat si alte cinci au fost ranite la Moscova in timpul celei mai puternice furtuni de zapada care s-a abatut asupra orasului de cand se fac masuratori meteorologice, a anuntat...

- Justitia rusa a autorizat vineri un jurnalist de la publicatia independenta Novaia Gazeta, amenintat sa fie expulzat spre Uzbekistan, unde el afirma ca a fost torturat, sa paraseasca Rusia spre o tara terta, informeaza AFP. Arestat in august de politie in timpul unui control de identitate,…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a vizitat in weekend Republica Altai, unde a admirat frumusețea Munților Altai, relateaza NOI.md. Simbata, 27 ianuarie, pe pagina sa de pe rețelele sociale, Dodon a postat fotografii ale Munților Altai și a scris: „Este foarte frumos. Rusia nu este doar Moscova.…

- Adrian Nastase a facut dezvaluiri și acuzații grave la adresa foștilor colegi din PSD! Cel care i-a condus pe social-democrați acuza ca a fost tradat. Primul care i-a spus-o a fost chiar Traian Basescu, in seara in care lui Nastase i s-a cerut demisia chiar de catre colegii sai. Pe atunci, Basescu…

- Frant Klintevici, presedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara a parlamentului rus), a apreciat ca ministrul britanic al apararii a citit prea multa literatura SF.

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova, ar urma sa fie reales in urma scrutinului care va avea loc duminica, transmite vineri AFP. Niinisto se prezinta in fata alegatorilor…

- Serbia si Muntenegru au toate sansele sa fie urmatoarele tari care sa adere la Uniunea Europena, cel mai probabil pana in anul 2025, a declarat, vineri, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocierile de Extindere, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Victor Ponta ii da replica lui Codrin Ștefanescu, dupa ce acesta a avut un atac foarte dur la adresa fostului premier, sustinand ca acesta a lucrat de la bun inceput impotriva partidului. „Și-a bagat dracu coada”, a spus Ștefanescu, cu trimitere la cazul lui Grindeanu. Lovitura! Parchetul…

- Fostul premier a vizitat pe 1 ianuarie Manastirea Fraților Franciscani Conventuali. "Am mers, de multe ori, de la Predeal la Poiana Brasov, pe drumul superb ce trece prin Rasnov. Nu am stiut insa ca, la cativa kilometri, in munte, se afla o manastire superba, pe un platou de unde se vad…

- Principalul pom de Craciun al Rusiei a fost instalat in Piata Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat in stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucariile de epoca au fost create de designeri locali, special cu aceasta ocazie.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul și PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american.“PSD a greșit…

- 'Serbia acorda o mare importanta mainii prietenesti pe care ne-a intins-o presedintele Putin si ii doreste acestuia succes in alegerile' prezidentiale din martie 2018, a declarat Vucic, in limba rusa, la incheierea unei intrevederi cu Vladimir Putin, in cursul unei conferinte de presa la Kremlin.'Datorita…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, a fost rechemat luni, 18 decembrie, la Chisinau. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne, care isi motiveaza decizia prin necesitatea de a avea consultari cu reprezentantul Moldovei la Moscova „in legatura cu cazurile de hartuire…