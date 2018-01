Adrian Năstase la Mănăstirea Fraților Franciscani Conventuali: Nu am știut Fostul premier a vizitat pe 1 ianuarie Manastirea Fraților Franciscani Conventuali. "Am mers, de multe ori, de la Predeal la Poiana Brasov, pe drumul superb ce trece prin Rasnov. Nu am stiut insa ca, la cativa kilometri, in munte, se afla o manastire superba, pe un platou de unde se vad Coltii morarului, Costila si Crucea de pe Caraiman. Astazi, intr-o zi cu soare, ca de primavara, am facut o excursie pana acolo. Manastirea apartine Fratilor Franciscani Conventuali, evident de rit catolic. Piatra de temelie a bisericii a fost pusa in 2010 iar constructia este deja terminata la rosu. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la o pensiune din statiunea Azuga, mai multi turisti fiind evacuati. Proprietatea, ridicata in urma cu doi ani, ar apartine familiei lui Adrian Nastase. Incendiul a izbucnit la o anexa a pensiunii “Le Chalet” din statiunea Azuga, transmite News.ro. Conform reprezentantilor…

- In 1930, un profesor japonez a susținut ca grupele sanguine ale oamenilor pot dezvalui fapte interesante despre personalitațile acestora. El a sugerat, de asemenea, ca grupa sanguina 0 iese in evidența.

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera, remisa…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Moeciu, Rasnov, Poiana Brasov, precum si statiuni de pe Valea Prahovei raman si in acest an cele mai solicitate destinatii pentru petrecerea Craciunului si a Anului Nou. Acestora li se ad...

- Ministerul Apararii Nationale a demarat procedurile pentru desemnarea firmei care va reabilita Crucea de pe varful Caraiman, informeaza MApN. Investitia va fi realizata in baza unui proiect finantat din fonduri europene si guvernamentale, valoarea totala a acestuia fiind de aproximativ…

- Ministerul Apararii Nationale a demarat procedura de achizitie de lucrari de restaurare, reabilitare si conservare pentru Monumentul Eroilor - Crucea de pe varful Caraiman si de amenajare a spatiului expozitional din cadrul acestuia.

- In cadrul proiectului de restaurare, reabilitare si conservare a Monumentului Eroilor ndash; Crucea de pe varful Caraiman si de amenajare a spatiului expozitional din cadrul acestuia, Ministerul Apararii Nationale a demarat procedura de achizitie de lucrari de restaurare, reabilitare si conservare,…

- Tot mai mulți romani iși manifesta interesul pentru destinații interne in ceea ce privește petrecerea vacanței de iarna de anul acesta. Daca tot nu pleaca departe de țara, Romanii prefera hotelurile de peste trei stele, cu pachete SPA incluse, au precizat mai mulți turoperatori. …

- Majoritatea romanilor prefera si in acest an sa isi petreaca Craciunul si Revelionul in destinatii interne, la hoteluri incepand de la trei stele, cu pachete de SPA incluse, iar numarul celor care aleg sa plece intr-o vacanta in perioada Sarbatorilor de iarna este in crestere, au precizat pentru…

- Fostul premier din perioada 2000-2004, Adrian Nastase, a declarat in aceasta seara, in cadrul unei emisiuni la TVR, ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american. In aceeași emisiune, Nastase l-a acuzat pe președintele…

- In scopul prevenirii și combaterii practicilor care dauneaza vieții, sanatații, securitații și intereselor economice ale consumatorilor și asigurarii dreptului consumatorilor de a fi informați, in cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor se inființeaza structura teritoriala pentru…

- Sambata, de la ora 11:00 și pana la ora 17:00, in județul Vrancea: zona de munte; județul Bacau: zona de munte; județul Neamt: zona de munte și județul Suceava: Zona de munte, in zona montana inalta, la altitudini de peste 1500 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge și depași la rafala…

- In stațiunile Predeal, Poiana Brasov si zona Bran-Moieciu vor funcționa din acest week-end comandamente de iarna. Turistii vor putea sa reclame neregulile, in cazul in care vor avea neplaceri! Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului infiinteaza incepand cu data de 17 decembrie…

- Am intalnit matinal un barbat pe care-l știu de ani. Avea trei flori in mana și pleca la Palatul Regal sa duca, simbolic, omogiul sau Regelui defunct. Nu mi-am pitit uluirea. Tu, zic, fiindca așa era, il urai de moarte pe Rege, erai convins ca a huzurit cu ”trenurile de aur” furate din Romania, ca ...

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului a anunțat ca inființeaza, incepand din 17 decembrie, comandamente de iarna in statiunile din judetul Brasov, respectiv Predeal, Poiana Brasov si zona Bran-Moieciu. Din aceste comandamente vor face parte reprezentanți ai Comisariatului Regional…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a anunțat ca inființeaza, incepand cu data de 17 decembrie, comandamente de iarna in statiunile din judetul Brasov, respectiv Predeal, Poiana Brasov si zona Bran-Moieciu. Din aceste comandamente vor face parte comisari de la Comisariatul…

- De ani de zile, monarhul incerca sa intre in posesia unor proprietati care au apartinut familiei regale. Potrivit informatiilor obtinute de reporterii spynews.ro, ultima solicitare a suveranului catre autoritatile romane a fost retrocedarea a doua terenuri situate in Predeal, cu o suprafata de peste…

- Sorin Ovidiu Vintu i-a 'desființat' pe Gabriel Liiceanu și Mircea Cartarescu in urma scandalului de la Targul de carte Gaudeamus, cand mai multe personalitați din lumea culturala, printre care și cei doi cunoscuți scriitori, au contestat carțile lansate de fostul premier Adrian Nastase și Dan Voiculescu."Nu…

- Doua accidente grave au avut loc sambata pe raza județului Brașov. Pe DN1, intre Timiș și Predeal, o autoutilitara a lovit un autoturism și au ajuns in șanț amandoua. Al doilea accident a avut loc pe Drumul Național care leaga stațiunile Poiana Brașov și Rașnov. Trei autoturisme au fost implicate in…

- Cu ocazia sarbatorii Sfantului Apostol Andrei prefectul județului Satu Mare, Darius Filip, a participat azi la manastirea Scarișoara la inaugurarea și sfințirea catargului și drapelului Romaniei amplasat in vecinatatea lacașului de cult. Catargul a fost realizat din contribuție personala și are o inalțime…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov – Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis (in judetul Brasov), dupa ce un arbore s-a prabusit peste calea ferata, sub greutatea zapezii. Din acest motiv,…

- Florin Stanciucu, un barbat din Olt, a gasit, sapand in curte pentru temelia unui gard, o bratara din aur de 24 karate, de peste 100 grame, care se presupune ca ar avea 2.000 de ani, valoarea nefiind inca stabilita. „Adevarul“ a stat de vorba cu barbatul despre circumstantele descoperirii.

- Dan Voiculescu si-a lansat vineri la targul Gaudeamus cartea “Lupta politica”, vol. II, aparuta la editura RAO. Evenimentul a adunat lume multa, de la pensionari veniti sa-i multumeasca, sa-i ceara autografe si sa-l aplaude pe autor, pana la tineri care au protestat fata de prezenta lui Voiculescu…

- Stațiunea Ranca a fost nominalizata in primele noua domenii schiabile din Romania care au fost propuse pentru un mare premiu internațional, premiu caștigat in final de Sinaia. In cursa pentru desemnarea celor mai bune stațiuni de schi din lume au participat și cele noua domenii schiabile din Romania,…

- O statiune din România a fost premiata la World Ski Awards, fiind pentru prima data când o stațiune din țara noastra a fost nominalizata. Statiunea Sinaia a fost premiata în cadrul Galei World Ski Awards, din Austria, acesta fiind primul an…

- Cea mai buna stațiune de schi din Romania a fost desemnata ”Perla Carpatilor”, din Sinaia, in cadrul Galei World Ski Awards, din Austria. Este pentru prima oara cand Romania este inclusa pe lista nominalizarilor. Primaria Sinaia anunta ca ”Perla Carpatilor”, cum este supranumita statiunea, a castigat…

- O statiune din România a fost premiata la World Ski Awards, fiind pentru prima data când o stațiune din țara noastra a fost nominalizata. Statiunea Sinaia a fost premiata în cadrul Galei World Ski Awards, din Austria, acesta fiind primul an…

- Primaria Sinaia anunța ca „Perla Carpaților”, cum este supranumita stațiunea, a caștigat trofeul și statutul de cea mai buna stațiune de schi din Romania, in cadrul Galei World Ski Awards care a avut loc in Kitzbuhel, din Austria. „2017 este primul an in care Romania a fost inclusa pe lista…

- In cursa pentru desemnarea celor mai bune statiuni de schi din lume au participat si noua domenii schiabile din Romania: Predeal, Ranca, Straja, Vatra Dornei, Vidra Transalpina, Arena Platoș Paltiniș, Azuga, Poiana Brașov și Sinaia. Dintre acestea, statiunea Sinaia a fost premiata in cadrul…

- Primaria Sinaia anunta ca ”Perla Carpatilor”, cum este supranumita statiunea, a castigat trofeul si statutul de cea mai buna statiune de schi din Romania, in cadrul Galei World Ski Awards care a avut loc in Kitzbuhel, din Austria. “2017 este primul an in care Romania a fost inclusa pe lista…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Lupta acerba a PSD-ului impotriva șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost pusa sub lupa de fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase. El considera ca actualii lideri ai partidului pe care l-a condus duc un razboi care este o falsa problema.

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Copiii din centrele de plasament au invațat sa faca fotografii in cadrul programului „Ajungem MARI”. Pozele pot fi cumparate, iar banii vor ajuta și alți copii sa participe la curs. In plus, o fotografie inramata poate fi un cadou de suflet. Un bec pudrat cu picuri de apa, cateva umbrele colorate,…

- Doi antrenori romani ii invața fotbal pe iordanieni: ”Totul e la superlativ!”. Antrenorii romani au cautare in cele mai neașteptate locuri ale lumii. Doi tehnicieni din țara noastra au primit angajamente la Amman, capitala Iordaniei, pentru a conduce o școala de fotbal. Unul dintre ei este Costin Plavache…

- Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural si poate trata hipertensiunea arteriala, reduce nivelul de colesterol, previne infarctul sau ateroscleroza. Afla, insa, ce recomanda experții, scrie realitatea.net.

- Fostul premier Adrian Nastase afirma ca din timp in timp este nevoie de modificari ale legislației fiscale, insa precizeaza ca acestea trebuie discutate și ca responsabilitatea pentru dialogul politic aparține președintelui Klaus...

- O ursoaica cu trei pui a fost vazuta marti dimineata, in jurul orei 7,00, in zona unui supermarket de pe Calea Bucuresti din municipiul resedinta, o artera foarte circulata la intrarea in Brasov dinspre Predeal, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ), Ciprian…

- Vesela de unica folosința din material plastic este comoda și practica, mai ales atunci când mergem la un picnic sau organizam o petrecere cu participarea unui numar mare de persoane. Trebuie sa ținem cont însa de faptul ca exista și materiale plastice care nu sunt destinate uzului alimentar.…

- UPDATE 10:04 Traficul feroviar intre Brasov si Predeal a fost reluat Circulatia feroviara, oprita, luni dimineata, intre Timisu de Sus (Brasov) si Predeal, dupa ce un copac a cazut peste linia de cale ferata, a fost reluata. Potrivit CFR Infrastructura, s-a repus sub tensiune…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca in judetul Brasov, incepand cu ora 14.00, din cauza aglomeratiei, un echipaj de politie rutiera se afla in zona Darste, pe DN 1, redirectionand circulatia si pe ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti. De asemenea, politistii le recomanda…

- Traficul rutier este aglomerat, duminica dupa-amiaza, pe DN1, dinspre Brasov catre Valea Prahovei, iar politistii le recomanda soferilor sa foloseasca si ruta alternativa DN1A Sacele - Cheia - Ploiesti, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca in judetul Brasov, incepand…

- Ioan Rus, fost ministru de interne in guvernul Nastase, și fost ministru al transporturilor in guvernul Ponta a vorbit despre ce s-ar fi intamplat cu Romania daca Adrian Nastase ar fi castigat alegerile prezidentiale.

- Niculina Stoican a vorbi despre perioada in care sotul ei a fost dupa gratii. Artista de muzica populara a izbucnit in lacrimi la tv și a recunoscut pentru prima oara drama prin care a trecut atunci. Soțul Niculinei Stoican a fost arestat in luna ianuarie 2014 . ”Traiam cu atacuri de panica. Traiam…

- Sambata, 21 octombrie, se va desfașura la Rașnov etapa a VI-a a Campionatului Național de Enduro Cross, pe traseul amenajat pe dealul Dumbrava Mica, la ieșirea spre Predeal. Traseul in forma de circuit are o lungime de circa 7 kilometri și prezinta obstacole natural, atat in urcare, cat și in coborare,…

- Sambata, 21 octombrie 2017, se va desfasura, in Rasnov, etapa a VI-a din Campionatul National de Enduro Cross, pe traseul amenajat pe dealul Dumbrava Mica la iesirea din Rasnov, in apropierea drumului national spre Predeal. Traseul, in forma de circuit, are o lungime de cca 7 km si prezinta obstacole…

- Sejurul pentru petrecerea Revelionului in zona Bran-Moieciu-Fundata costa intre 1.000 și 1.500 de lei de persoana, sau chiar mai mult, in funcție de structura turistica de cazare, a declarat președintele Asociației Bran-Moieciu-Fundata, Laurențiu Dragan. Acesta a spus ca sunt pensiuni care vand doar…

- Sejurul pentru petrecerea Revelionului in zona Bran-Moieciu-Fundata costa intre 1.000 și 1.500 de lei de persoana, sau chiar mai mult, in funcție de structura turistica de cazare, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Asociației Bran-Moieciu-Fundata, Laurențiu Dragan. Acesta a spus ca sunt pensiuni…

- Acesta a spus ca sunt pensiuni care vand doar cazare, iar altele pachete de servicii care includ pe langa cazare și masa sau program artistic. "Prețurile se stabilesc de catre fiecare structura de cazare. La unele cazarea poate fi de 150 de lei pe noapte de persoana și se poate ajunge la 300-400…